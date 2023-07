Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Ο Σίσκος χάλκινος στο Βελιγράδι

Το πρώτο μετάλλιο στην ελληνική αποστολή στο Βελιγράδι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος.

Το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Ο αθλητής του Αρη Θεσσαλονίκης τερμάτισε στην τρίτη θέση του τελικού με χρόνο 1:58.37 και χάρισε στην ελληνική αποστολή το πρώτο της μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση.

Νικητής αναδείχθηκε ο εντυπωσιακός Ουκρανός Ολεξάντρ Ζελτιάκοφ, ο οποίος μάλιστα πέτυχε ρεκόρ Ευρώπης για την κατηγορία εφήβων με 1:55.79. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Γάλλος Μερλέν Φισέρ με 1:57.15.

