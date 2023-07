Κόσμος

Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε

Το μεταναστευτικό προκάλεσε πολιτική κρίση μετά τις διαφωνίες μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής την παραίτηση της κυβέρνησης συνασπισμού, επικαλούμενος "ανυπέρβλητες" διαφορές μετά τις έντονες διαπραγματεύσεις μεταξύ των τεσσάρων κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για την πολιτική της υποδοχής προσφύγων.

"Απόψε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα δυστυχώς ότι οι διαφορές είναι ανυπέρβλητες. Για το λόγο αυτό, θα υποβάλω σύντομα την παραίτησή μου στον βασιλιά εξ ονόματος όλης της κυβέρνησης", δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου.

