Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Βραζιλία - Παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς (βίντεο)

Νεκροί και αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυκατοικίας στην Βραζιλία. "Μάχη" των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων.

Πολυκατοικία κατέρρευσε χθες Παρασκευή στη βορειοανατολική Βραζιλία, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε αγνοούνται, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, καθώς σωστικά συνεργεία συνέχιζαν μέσα στη νύχτα την αγωνιώδη αναζήτηση για τους παγιδευμένους στα συντρίμμια.

Ανάμεσα στα θύματα είναι δυο μικρά παιδιά, ηλικίας 8 και 5 ετών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις αρχές.

Τέσσερις ένοικοι κατορθώθηκε να ανασυρθούν ζωντανοί, ανέφερε η πολιτική προστασία, ως τις 21:30 χθες Παρασκευή (τοπική ώρα· στις 03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας).

??DESABAMENTO: o momento exato onde predio no bairro do Janga em Paulista acaba de desabar! O predio fazia parte de um conjunto de predio ja condenados mas que eram ocupados por pessoas sem teto. Chove muito na regiao metropolitana do Recife.



pic.twitter.com/egIXoXCeTN — Will Lins (@will_lins) July 7, 2023

Η πολυκατοικία βρισκόταν στο προάστιο Ζάνγκα της Χεσίφι, πρωτεύουσας της πολιτείας Περναμπούκο (βορειοανατολικά).

Πλάνα από UAV του πρακτορείου Ρόιτερς δείχνουν το τετραώροφο κτίριο να έχει μετατραπεί σε σωρό από συντρίμμια, καθώς και πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων να εργάζονται στον τόπο της καταστροφής.

Η πολυκατοικία κατέρρευσε νωρίς χθες το πρωί, περί τις 06:35, όταν πολλοί από τους ενοίκους πιθανότατα κοιμούνταν. Ο λόγος δεν είναι γνωστός ως τώρα.

Στη Χεσίφι, παραθαλάσσια πόλη περίπου 1,5 εκατ. κατοίκων, σημειώθηκαν σφοδρές βροχοπτώσεις τις τελευταίες ημέρες.

Η πόλη και τα προάστιά της είχαν τεθεί σε κατάσταση «επαγρύπνησης» νωρίτερα χθες από τις αρχές. Η κυβερνήτρια της πολιτείας Περναμπούκο, η Χακέλ Λίρα, προειδοποιούσε πως αναμένονταν ισχυρές βροχές και απηύθυνε σύσταση στους πολίτες να καταφύγουν σε ασφαλή κτίρια.

VEJA: Moradores desesperados apos desabamento de predio no bairro de Janga no Recife.



Bombeiros ja estao no local.pic.twitter.com/AXw33YJWp0

— Hora da Fofoca (@horadafofocatv) July 7, 2023

