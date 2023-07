Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες λαθραία τσιγάρα βρέθηκαν σε αποθήκη (εικόνες)

Τέσσερις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ανήλικος. για λαθραία καπνικά προϊόντα. Πώς έπεσαν στα "δίχτυα" των Αρχών.

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που ενέχονται σε λαθρεμπόριο τσιγάρων προχώρησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 20, 36, 17 και 37 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κατά περίσταση δικογραφία για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα και για ψευδή κατάθεση και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν να διατηρούν αποθηκευτικό χώρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου απέκρυπταν λαθραία καπνικά προϊόντα προκειμένου να τα διαθέσουν προς πώληση. Κατασχέθηκαν 5.965 πακέτα τσιγάρα και δέκα συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 17χρονος και ο 36χρονος, σημάνθηκαν δακτυλοσκοπικά στο παρελθόν με διαφορετικά στοιχεία.

