Φανάρια με γυναικείες φιγούρες σε τέσσερις Περιφέρειες (βίντεο)

Γυναικείες φιγούρες έκαναν την «εμφάνισή» τους σε φανάρια. Ο σκοπός της δράσης.

Οκτώ φωτεινοί σηματοδότες με γυναικείες φιγούρες κάνουν την εμφάνισή τους στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία εντάσσονται και οι Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Θεσσαλίας. Στην Π.Ε. Τρικάλων, το σημείο βρίσκεται, στο Μεγαλοχώρι.

Στην Π.Ε. Καρδίτσας, τα τρία σημεία αφορούν στον Πρόδρομο, στον Σταυρό και στις Εργατικές Κατοικίες Καρδίτσας. Τα υπόλοιπα σημεία που «σηματοδοτούν την ισότητα» είναι στην Π.Ε. Λάρισας, στον δρόμο Λάρισας - Γιάννουλης στο ύψος των Εργατικών Κατοικιών, στην οδό Καρδίτσης στο ύψος των Φυλακών, στη λεωφόρο Καραμανλή στο ύψος του Εμπορικού Κέντρου. Και στην Π.Ε. Μαγνησίας, στα Πλατανίδια. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα, που τοποθετεί γυναικείες φιγούρες σε φωτεινούς σηματοδότες, σε διαβάσεις πεζών, που ο πολίτης περνά με ασφάλεια τον δρόμο μόλις ανάψει η πράσινη γυναικεία φιγούρα. Πρωτοπορεί με αυτόν τον τρόπο στις δράσεις για την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη της έμφυλης βίας αφού είναι η μοναδική στην Ελλάδα που σηματοδοτει την ισότητα.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Δρ Αγλαΐα (Λία) Ρογγανάκη, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Θεσσαλίας διδάκτωρ Ιατρικής σχολής ΔΠΘ, κάνει λόγο για ένα δύσκολο εγχείρημα, προσθέτοντας: «Αλλά είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε έναν Περιφερειάρχη που στηρίζει την Επιτροπή και την Ισότητα. Άλλωστε είναι σύνηθες η Περιφέρεια Θεσσαλίας να πρωτοστατεί, να πρωτοπορεί και να διακρίνεται σε τόσους τομείς από τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική μέριμνα, τώρα και στον τομέα της ισότητας». Ακόμα τονίζει πως η επιτροπή ισότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας αγωνίζεται να απομυθοποιήσει τα στερεότυπα μέσα από τα οποία διαστρεβλώνουμε τον κόσμο και να ξεριζώσει τις αιτίες της έμφυλης βίας. Αλλάζοντας τους σηματοδότες και βάζοντας την γυναικεία φιγούρα, σημειώνει, θέλουμε συμβολικά να αναδείξουμε και να μειώσουμε την προκατάληψη-στερεότυπο, μέσω της αλλαγής μιας εικόνας που βλέπουμε κάθε μέρα. Παράλληλα, δείχνουμε συμβολικά ότι οι γυναίκες δεν αποκλείονται από τον δημόσιο χώρο. Για να καταλήξει τονίζοντας:

«Σκοπός μας είναι να αναδειχθεί η δράση αυτή, στοχεύοντας στην αλλαγή της κουλτούρας σχετικά με τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές προς το άλλο φύλο, δείχνοντας μηδενική ανοχή σε σεξιστικές εκφράσεις ή εικόνες. Περάστε με ασφάλεια τον δρόμο μόλις ανάψει η πράσινη γυναικεία φιγούρα, σχολιάστε τη διαφορά με τα παιδιά σας! Καιρός να βάλουμε νέους σπόρους και να τους ποτίσουμε και ίσως καταφέρουμε η νέα γενιά να θεωρεί αυτονόητη την σημερινή πρωτοποριακή συμβολική δράση της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

