Σαρωνικός - Βύθιση σκάφους: Βίντεο του Λιμενικού με την επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων

Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης 8 ατόμων από σκάφος που βυθιζόταν μεταξύ Πειραιά - Αίγινας.

Το Λιμενικό έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης 8 ατόμων που επέβαιναν σε ταχύπλοο σκάφος το οποίο είχε ημιβυθιστεί μετά από εισροή υδάτων έκανε το πρωί του Σαββάτου το Λιμενικό, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πειραιά και Αίγινας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι Λιμενικές Αρχές Πειραιά και Αίγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης.

Στην περιοχή μετέβησαν δύο περιπολικά σκάφη Λιμενικού, καθώς και το Ε/Π-Τ/Ρ «ΓΙΩΡΓΗΣ ΙΙ» Ν.Π. 9356, τα οποία εντόπισαν το ταχύπλοο ημιβυθισμένο.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα Ζέας

Οι επιβαίνοντες του ταχύπλοου, πέντε ενήλικες και τρεις ανήλικοι, περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα Ζέας Πειραιά, ενώ το ταχύπλοο ανελκύθηκε στην ξηρά.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Λιμενικό, από το περιστατικό δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Ε’ Λιμενικό Τμήμα Ζέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

