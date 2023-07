Πολιτισμός

Σμύρνη - Πάρτι σε Ορθόδοξη Εκκλησία: Οι αντιδράσεις και η συγγνώμη του Δημάρχου

Τι είπε ο Δήμαρχος Σμύρνης για το πάρτι - πρόκληση με ηλεκτρονική μουσική μέσα σε ναό. Η αυστηρή ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Συγγνώμη ζήτησε ο δήμαρχος Σμύρνης για το πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής που έγινε στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Βουκόλου στη Σμύρνη προκαλώντας θύελλα αντιδιράσεων.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Σμύρνης, Γιώργος Θεοδωρίδης, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ότι ο Τουντς Σογέρ επικοινώνησε μαζί του και ζήτησε συγγνώμη.

«Ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης Τουντς Σογέρ με κάλεσε στο τηλέφωνο και μου εξέφρασε την ειλικρινή του λύπη και ζήτησε συγγνώμη» έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας ότι για το ζήτημα δέχθηκε και τηλεφώνημα από τον επαρχιακό πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), που εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη αλλά και ότι είναι στο πλευρό της κοινότητας, όπως και ότι θα μεταφέρει το θέμα στην Άγκυρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρίδη, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ανέφερε σε δήλωσή του ότι αυτό που συνέβη ήταν απαράδεκτο.

«Ήταν ένα ατυχές γεγονός, τώρα είναι ώρα να κοιτάξουμε στο μέλλον. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Ελληνικών Ιδρυμάτων, τους προέδρους και τα μέλη των Κοινοτικών Ιδρυμάτων μας και όλους τους αγαπημένους μας φίλους που μοιράστηκαν τη θλίψη μας», κατέληξε ο κ. Θεοδωρίδης.

derin uzuntulerini dile getirmekle kalmay?p, yan?m?zda olduklar?n? ve konuyu Ankara’ya ileteceklerini soyledi.



Adalet ve Kalk?nma Partisi Genel Baskan Yard. Say?n Hamza Dag @avhamzadag ise ac?klamas?nda; yasananlar?n kabul edilemez oldugunu belirtti. — Yorgo Teodoridis (@YorgoTeodoridis) July 9, 2023

Για «βεβήλωση ενός ιστορικού μνημείου» μίλησε το ΥΠΕΞ

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη διοργάνωση πάρτι με ηλεκτρονική μουσική εντός του ιστορικού ελληνορθόδοξου Ιερού Ναού του Αγίου Βουκόλου στη Σμύρνη, ο οποίος χρησιμοποιείται από τις τουρκικές Αρχές ως χώρος φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η διοργάνωση πάρτι συνιστά προσβολή και βεβήλωση ενός ιστορικού μνημείου που στο παρελθόν υπήρξε χώρος θρησκευτικής λατρείας.

Καλούμε την τουρκική κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα ώστε να αποδίδεται ο απαιτούμενος σεβασμός στην πολιτιστική, ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά όλων των θρησκειών στην επικράτειά της».

