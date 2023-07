Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Καταπέλτης ο εισαγγελέας για τη μητέρα της ανήλικης - “Εγκληματική η απάθειά της”

Ο αρμόδιος εισαγγελέας εισηγήθηκε να παραπεμφθούν σε δίκη και οι 26 κατηγορούμενοι της πρώτης δικογραφίας, για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό.

Κόλαφος είναι η πρόταση του εισαγγελεά για την εμπλοκή της μητέρας της 12χρονης για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκπόρνευσής της.

Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής, ενώ ο 53χρονος, η μητέρα του κοριτσιού και ένα τρίτο πρόσωπο, που αποκαλείται «Μιχάλης», κατηγορούνται για μαστροπεία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση του εισαγγελέα είναι «βαριά» για τη μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό. Ο εισαγγελέας, στην 90 σελίδων πρότασή του που εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή, απαντά σε βασικά ερωτήματα για το πώς το παιδί κατέληξε να εκμαυλίζεται από τόσους δράστες και να πέφτει θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Όπως μετέδωσε το Star, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο βασικός κατηγορούμενος, εκμεταλλευόμενος την οικονομική ανέχεια της οικογένειας της 12χρονης, βρήκε την ευκαιρία να προσεγγίσει το παιδί μέσω της μητέρας του και στη συνέχεια να το εκδίδει μέσω της γνωστής πλατφόρμας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σχετικά με τη μητέρα της 12χρονης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα επέδειξε διά της παραλείψεώς της «εγκληματική απάθεια» στον πραγματικό «Γολγοθά» στον οποίο είχε εμπλακεί το παιδί της. Ο εισαγγελέας αφήνει να εννοηθεί ότι η μητέρα θα έπρεπε να γνωρίζει τις επαφές που είχε η 12χρονη και να έχει αντιληφθεί ότι το παιδί έπεφτε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ή και να το είχε προβλέψει. Θα έπρεπε να έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να προστατέψει το παιδί.

Όσον αφορά τον προφυλακισμένο «Μιχάλη», ο εισαγγελέας προτείνει και γι' αυτόν την παραπομπή του για το αδίκημα της διακεκριμένης μαστροπείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο «Μιχάλης» φέρεται να ενεργούσε αυτοβούλως, καθώς δεν γνωριζόταν με τον βασικό κατηγορούμενο, τον 53χρονο Για την υπόθεση της μαστροπείας εις βάρος του ανήλικου κοριτσιού είναι κατηγορούμενοι και στις δύο δικογραφίες 38 πρόσωπα, με τους 30 να έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

