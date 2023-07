Πολιτική

Μητσοτάκης: Στη Λετονία τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της χώρας. Τι θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες.

Επίσκεψη στη Λετονία θα πραγματοποιήσει αύριο, Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 15:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση στη Ρίγα με τον Πρωθυπουργό της Λεττονίας Krisjanis Karins και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.

Στις 16:45, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής της Λεττονίας Edvards Smiltens.

