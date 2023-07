Κοινωνία

Κάβος Μαλιά: επιχείρηση απεγκλωβισμού μεταναστών

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα ανοιχτά της Νεάπολης.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού παράτυπων μεταναστών από βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή Κάβου Μαλέα Νεάπολης Βοιών. Στο σημείο βρίσκονται ήδη δύο πλωτά του λιμενικού σώματος ενώ σπεύδουν ακόμα δύο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι παράτυποι μετανάστες εξήλθαν από ιστιοφόρο σκάφος στο σημείο ενώ φέρεται ότι δεν υπάρχουν αγνοούμενοι. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των ατόμων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο σημείο.

