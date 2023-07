Κοινωνία

Νεκρός 20χρονος στη Λάρισα – Καλλιακμάνης: Μπλέχτηκε το χέρι του αστυνομικού στα σύρματα και πυροβόλησε

Ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων ανατολικής Αττικής στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για την καταδίωξη που οδήγησε στον θάνατο 20χρονου.

«Ποτέ δεν έβγαλε το πιστόλι για να πυροβολήσει, να σκοτώσει, να τραυματίσει», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας για τον αστυνομικό που σκότωσε 20χρονο στη Λάρισα, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων ανατολικής Αττικής σημείωσε πως, «εδώ κάτι έγινε, εγώ θα πω ότι η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη πιστεύω ότι μαζί με την αυτοψία ,θα δείξουν τι έγινε.

Η αυτοψία θα δείξει από πού βλήθηκε το βλήμα, για το θάνατο του νεαρού για τον οποίο έχουν συντριβεί όλοι οι αστυνομικοί».

Δίνοντας μια εκδοχή για τα αίτια του πυροβολισμού που οδήγησε στον θάνατο του 20χρονου είπε πως, «ο αστυνομικός προσπαθούσε να περάσει από μία μάνδρα και στην προσπάθειά του να περάσει, επειδή υπήρχαν σύρματα, μπλέχτηκε το χέρι του και πυροβόλησε γι’ αυτό και πυροβόλησε μόνο μία φορά».

Τόνισε πως, «ήταν ατύχημα», απευθύνοντας έκκληση, «να μην το συνδέουμε με αστυνομική βία» και σημείωσε πως, πρόκειται για «εντελώς διαφορετικό περιστατικό από τη Γαλλία».

«Ο αστυνομικός είναι υποχρεωμένος να κρατάει όπλο όταν καταδιώκει κάποιον», εξήγησε για το γεγονός ότι ο αστυνομικός κρατούσε το όπλο στα χέρια του.

