Βούλτεψη: υπάρχει γενικότερο πρόβλημα με το μεταναστευτικό (βίντεο)

Όλα όσα είπε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1, για τις μεταναστευτικές ροές και τις δηλώσεις Μπάιντεν.

Η Σοφία Βούλτεψη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” του ΑΝΤ1.

Η υφυπουργός, μίλησε μεταξύ άλλων για τις μεταναστευτικές ροές, τόσο στην χώρα μας όσο και στην Ιταλία και όπως τόνισε, έχουν αυξηθεί ραγδαία, καθώς υπάρχει εργαλειοποίηση του φαινομένου.

"Υπάρχει ένα πρόβλημα στην περιοχή και από την πλευρά από της Αφρικής και από την πλευρά της Ασίας, με την εργαλειοποίηση των μεταναστών, θέμα που καταγγέλει και η Ιταλία." είπε αρχικά η υφυπουργός.

"Η Αφρική έχει πολύ μεγάλα θέματα, τρομοκρατίας, πείνας... Η Αμερική την περίοδο του Τραμπ, εγκατέλειψε την Αφρική και έδωσε χώρο σε τζιχαντιστές, με τον κόσμο να προσπαθεί να φύγει από την περιοχή", είπε σχετικά με την αύξηση των ροών από την Αφρική.

"Η Ελλάδα δεν μπορεί μόνη της να σώσει την Αφρική. Η Ελλάδα κοιτάει να φυλάει τα σύνορά της", τόνισε η υφυπουργός.

Η Σοφία Βούλτεψη, αναφέρθηκε ακόμη και στην επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στον Κάβο Μαλιά, που έχει ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής και συνεχίζεται και σήμερα. Σύμφωνα με όσα είπε η υφυπουργός, ένα ιστιοφόρο με μετανάστες, προσάραξε σε βραχώδη περιοχή και γίνεται προσπάθεια απεγκλωβισμού των μεταναστών. Δεν είναι γνωστός μέχρι στιγμής ο ακριβής αριθμός των μεταναστών ενώ δεν υπάρχουν θύματα.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Μπάιντεν για την Ελλάδα και την Τουρκία, ανέφερε ότι δεν είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ που αποφασίζει ποια όπλα θα πουληθούν, αλλά αρμόδιες επιτροπές.

