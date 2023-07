Υγεία - Περιβάλλον

Τρίκαλα - Δάγκωμα φιδιού: τα νεότερα για την υγεία του παιδιού

Ποια είναι τα νεότερα για την υγεία του μικρού παιδιού που το δάγγκωσε φίδι ενώ έπαιζε σε ταβέρνα στα Τρίκαλα.

Θετικές είναι οι εξελίξεις στην υγεία του μικρού αγοριού που το δάγκωσε φίδι ενώ έπαιζε σε ταβέρνα στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν σε αυλή ταβέρνας και έπαιζε όταν το δάγκωσε φίδι. Αμέσως το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου οι γιατροί προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και ενέργειες περιορίζοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

Το μικρό παιδί παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, όπως σημειώνει η ΕΡΤ και δέχεται τις φροντίδες του δίχως η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

