Ολυμπιακός - Βαλμπουενά έλυσαν τη συνεργασία τους

Μετά από 4 χρόνια, ο Ματιέ Βαλμπουενά αποτελεί παρελθόν για τους ερυθρόλευκους. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και η απάντησή του.

Μετά από μια «γεμάτη» τετραετία στον Ολυμπιακό, ο Ματιέ Βαλμπουενά αποχώρησε από τους «ερυθρόλευκους». Πάντως, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ είπε προσωρινά αντίο στον Γάλλο άσο, τονίζοντας πως υπάρχει συμφωνία για συνεργασία μόλις ολοκληρώσει την καριέρα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Oh Captain! Our Captain! Σε ευχαριστούμε για όλα τεράστιε νικητή Ματιέ! Για το ταλέντο σου και την ποιότητα σου εντός και εκτός γηπέδου, το μαχητικό σου πνεύμα και την καρδιά λιονταριού που έχεις! Είσαι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν περάσει από την χώρα μας και φόρεσες επάξια και με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού μας.

Αυτό σίγουρα δεν είναι ένα αντίο μεταξύ μας. Όπως έχουμε ήδη συμφωνήσει, οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά σύντομα. Ο Πειραιάς είναι και θα είναι πάντα το σπίτι σου. Είσαι ένας από εμάς!»

Να σημειωθεί πως ο Γάλλος έπειτα από 4 χρόνια στα οποία πανηγύρισε 3 πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο Ελλάδας. Σε τέσσερις σεζόν με τα «ερυθρόλευκα», ο Βαλμπουενά μέτρησε 150 αγώνες, με 18 γκολ και 43 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Βαλμπουενά: «Ο Ολυμπιακός είναι μέρος της ζωής μου»

Μετά το (προσωρινό) «αντίο» της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τον Ματιέ Βαλμπουενά, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έσπευσε να αποχαιρετήσει τον σύλλογο και τον κόσμο της ομάδας με μια μακροσκελή δήλωση που «ανέβασε» στα social media. Σε αυτήν ο 38χρονος άσος τονίζει ότι «το μόνο συναίσθημα που έχω για τον Ολυμπιακό είναι η αγάπη και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ» και καταλήγει υπογραμμίζοντας πως «ο Ολυμπιακός είναι μέρος της ζωής μου. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα «αντίο». Ξέρω βαθιά μέσα μου ότι μια μέρα θα βρεθούμε ξανά».

Υπενθυμίζεται ότι, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της προς τον πολύπειρο άσο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει πως «όπως έχουμε ήδη συμφωνήσει, οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά σύντομα».

Το μήνυμα του Βαλμπουενά έχει ως εξής:

«Αγαπητή οικογένεια του Ολυμπιακού.

Ήρθε η ώρα του αποχωρισμού.

Είχαμε ένα υπέροχο ταξίδι γεμάτο με πολλές μοναδικές στιγμές: Από την υπογραφή του συμβολαίου μου στον Πειραιά το 2019 μέχρι τη συμμετοχή σε μερικές έντονες ευρωπαϊκές μάχες, έχουμε ζήσει τόσα πολλά συναισθήματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι επαναφέραμε τον Ολυμπιακό στην κορυφή του ελληνικού ποδόσφαιρου! Εκεί όπου ανήκει! Αυτή η τελευταία σεζόν δεν ήταν η καλύτερη για το σύλλογο αλλά εμπιστεύομαι τη διοίκηση και την ομάδα να επαναφέρουν τον Ολυμπιακό στην κορυφή, όπως κάναμε το 2020.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν πραγματικά απίστευτα: 3 πρωταθλήματα Super League, 1 Κύπελλο Ελλάδας και φυσικά μερικές αξέχαστες ευρωπαϊκές βραδιές. Ήρθα στον σύλλογο το 2019 με την ταπεινή μου επιθυμία να δώσω τα πάντα για τον Ολυμπιακό, κάτι που έκανα. Πρέπει να ευχαριστήσω τον πρόεδρο που με έφερε και τον Ζοσέ Ανιγκό που με συμβούλεψε να υπογράψω στον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η σωστή απόφαση. Αγάπησα αμέσως την Αθήνα και έλαβα τόση πολλή αγάπη από τον σύλλογο και τους φιλάθλους. Από τα βάθη της καρδιάς μου νιώθω ευλογημένος από τον άρρηκτο δεσμό που δημιουργήσαμε μαζί. Ο Ολυμπιακός έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, η Αθήνα έχει μια ξεχωριστή θέση στη ζωή μου και όλοι εσείς μου έχετε φέρει τόση ευτυχία και πληρότητα.

Λυπάμαι που η όμορφη ιστορία μας έφτασε στο τέλος της, αλλά θα είμαι για πάντα περήφανος που έγινα αρχηγός αυτού του θρυλικού συλλόγου και θα είμαι μέρος της ιστορίας σας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ κανέναν από εσάς, ούτε θα ξεχάσω την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη. Το μόνο συναίσθημα που έχω για τον Ολυμπιακό είναι η αγάπη και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

Ο Ολυμπιακός είναι μέρος της ζωής μου. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα «αντίο». Ξέρω βαθιά μέσα μου ότι θα μια μέρα θα βρεθούμε ξανά. Με όλη μου την αγάπη».

