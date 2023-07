Πολιτική

Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο

Όλα όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση τι προσδοκά η Αθήνα από τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, δήλωσε πως είναι σημαντικό που θα γίνει αυτή η διμερής συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών. «Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ή πιθανότητα υποχώρησης. Πιστεύουμε στην επίλυση της μίας διαφοράς μας στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η ένταση δεν οδήγησε ποτέ πουθενά», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τοποθέτηση του υπουργού κ. Φλωρίδη για την ασυλία των τραπεζικών στελεχών στη Βουλή ανέφερε ότι εξέφρασε πάγιες δικές του απόψεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο. «Στην αντιπολίτευση να μην ξεχνάνε τις παρεμβάσεις που έκαναν λίγο πριν τις εκλογές του 2019», πρόσθεσε.

Για την επιστολή μαθήτριας που δεν μπήκε στην Αρχιτεκτονική για ένα μάθημα που δεν διδάσκεται στο σχολείο, απάντησε πως η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν είναι λάθος και πως η κάθε σχολή επιλέγει το μάθημα και τη βάση σε αυτό. «Η βαθμολογία αυτή τίθεται από την κάθε σχολή στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου», σημείωσε. «Η κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής είναι απέναντι σε κάθε έννοια αριστείας και η επιμέρους βάση εισαγωγής σε ένα μάθημα δεν αποκλείει έναν υποψήφιο από άλλη σχολή», απάντησε σε επόμενο ερώτημα.

Ο κ. Μαρινάκης σχετικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων δήλωσε: «Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν αφήνει κανένα ζήτημα στην τύχη του. Με άμεσες παρεμβάσεις όπως στο θέμα της ενέργειας. Το παρακολουθούμε το ζήτημα αυτό και θα ενημερωθείτε άμεσα για νεότερα από την κυβέρνηση».

«Η κυβέρνηση θα πορευτεί με θετικό λόγο, υλοποιώντας όσα έχει υποσχεθεί προεκλογικά και απαντώντας στις ανάγκες που προκύπτουν», ανέφερε με αφορμή άλλο ερώτημα.

Είπε επίσης ότι το συντομότερο δυνατό θα γίνει η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Αίγυπτο.

Ερωτηθείς αν περιμένει ήρεμο καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η Ελλάδα πιστεύει πάντα στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, δεν προκαλεί και δεν υποχωρεί.

Για όσα λένε κόμματα της αντιπολίτευσης για τη ψήφο των αποδήμων ότι η κυβέρνηση θέλει να αλλοιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα δήλωσε πως αυτή η θέση είναι προσβλητική. Πρόκειται, είπε, για διευκόλυνση σημειώνοντας πως πρόκειται για αυτονόητη μεταρρύθμιση.

«Θα είναι ακριβώς το ίδιο που είχε κατατεθεί πριν 1,5 χρόνο. Το ζήτημα της επιστολικής ψήφου αυτή τη στιγμή λόγω τεχνικών θεμάτων δεν είναι στη συζήτηση. Εμείς θέλουμε να διασφαλίζεται πλήρως η εκλογική διαδικασία. Είναι ένα στοίχημα συνέπειας των πολιτικών κομμάτων που την έχουν στηρίξει. Ως προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων που ζουν στο εξωτερικό, θα είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στην τελευταία εκλογική διαδικασία», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος κατάχρησης. Αίρονται οι περιορισμοί για τη συμμετοχή τους. Δεν υπάρχει θέμα γιατί μιλάμε για ανθρώπους που έχουν το δικαίωμα γιατί είναι εγγεγραμμένοι. Το τελευταίο κόμμα που θα μπορούσε να κατηγορηθεί για άνοιγμα όπως αυτό που είπατε είναι η ΝΔ η οποία δεν έχει μιλήσει για ευπρόσδεκτες ψήφους», απάντησε σε ερώτηση αν πρόκειται και για άνοιγμα στους Σπαρτιάτες και τη Νίκη.

Σε ερώτηση αν περάσει με ψήφους και αυτών των κομμάτων και όχι του ΠΑΣΟΚ, είπε «ότι αυτό δεν θα κολάκευε το ΠΑΣΟΚ. Αισιοδοξούμε ότι θα κάνει το αυτονόητο να την ψηφίσει ξανά».

Για τον επερχόμενο καύσωνα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Ισχύει η σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας. Αύριο στις 11.00 διυπουργική στο υπουργείο κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας».

Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και την επιλογή της ΝΔ στην περιφέρεια Πελοποννήσου είπε ότι θα απαντήσει το κυβερνών κόμμα πολύ σύντομα.

