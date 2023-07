Life

“Rouk Zouk” - Τηλεθέαση: Έκλεισε τη χρονιά με πρωτιά

Το «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, για άλλη μια χρονιά βρίσκεται στο βάθρο του νικητή και απολαμβάνει… κλασικά την κορυφή της τηλεθέασης. Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν 2022-2023 με πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη προβολής του, σημειώνοντας μέσο όρο 17,1% και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό 5,4 μονάδες. Και στο σύνολο κοινού, όμως, το «Rouk Zouk» ήταν πρώτο με 16%.

Κάθε μεσημέρι στις 15:00, ο χρόνος ξεκινούσε από «Rouk Zouk» τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, αφού όλοι ρουκζούκαραν καθ’όλη τη διάρκεια της σεζόν, χαρίζοντας υψηλές πτήσεις και πρωτιές στον πίνακα τηλεθέασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το τηλεπαιχνίδι κατέγραψε τα υψηλότερα νούμερά του στους άνδρες ηλικίας 25-34 ,«χτυπώντας» 26,2%, ενώ στις γυναίκες 18-34 η τηλεθέαση άγγιξε το 19,7%.

