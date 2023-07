Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: “Από το βαλιτσάκι της ΜΕΘ έλειπαν μόνο ρουκουρόνιο και αδρεναλίνη”

Η νοσηλεύτρια με όσα κατέθεσε, απέκλεισε κάθε πιθανότητα να έχει δοθεί από λάθος κεταμίνη στην Τζωρτζίνα, θέμα που έχει θέσει με ερωτήσεις της η υπεράσπιση της κατηγορουμένης.

«Δύο φιαλίδια αδρεναλίνης και ένα φιαλίδιο ρουκορόνιο» ήταν τα φάρμακα που αναπληρώθηκαν στο βαλιτσάκι της ομάδας ΜΕΘ που προσπάθησε ανεπιτυχώς να κάνει ανάνηψη στην Τζωρτζίνα μετά τη μοιραία ανακοπή στις 29 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με την κατάθεση της δεύτερης νοσηλεύτριας, Ευσταθίας Νίκα, που συμμετείχε στη διαδικασία.

Η κυρία Νίκα κατέθεσε στην δίκη της Ρούλας Πισπρίγκου πως όταν έληξε η βάρδια της συναδέλφου της κυρίας Γιώργη, ήταν αυτή που συμμετείχε στην ομάδα των γιατρών της ΜΕΘ που προσπάθησαν να κερδίσουν τη μάχη για το κοριτσάκι. Και αυτή η μάρτυρας με όσα κατέθεσε, απέκλεισε κάθε πιθανότητα να έχει δοθεί από λάθος κεταμίνη στην Τζωρτζίνα, θέμα που έχει θέσει με ερωτήσεις της η υπεράσπιση της κατηγορουμένης.

«Ήμουν απογευματινή βάρδια στο νοσοκομείο. Με ενημέρωσαν να κατέβω για περαστικό ανακοπής για να αλλάξω τη συνάδελφο Αγγελική Γιώργη. Είδα το παιδί διασωληνωμένο και οι γιατροί τού έκαναν ΚΑΡΠΑ. Η συνάδελφός μου με ενημέρωσε ότι βρήκαν το παιδί με μυδρίαση, άσφυγμο και απνοϊκό. Μου παρέδωσε το βαλιτσάκι χωρίς ένα φιαλίδιο ροκουρόνιου (σ.σ. η κυρία Γιώργη κατέθεσε πως χορηγήθηκε ρουκορόνιο για την δασωλήνωση της Τζωρτζίνας) και χωρίς ένα φιαλίδιο αδρεναλίνης. Αποχώρησε εκείνη και την αντικατέστησα. Ολοκληρώσαμε την ανάνηψη. Το παιδί δεν τα κατάφερε» είπε στο ΜΟΔ η νοσηλεύτρια.

Η μάρτυρας κλήθηκε από την πρόεδρο να περιγράψει το περιεχόμενο της μικρής βαλίτσας με τα φάρμακα που έχει ανά πάσα ώρα έτοιμη η ομάδα της ΜΕΘ.

Πρόεδρος: Η συνάδελφός σας μας είπε ότι υπάρχουν δυο βαλιτσάκια το ένα με εξοπλισμό και το άλλο με φαρμακευτικές ουσίες. Αυτό το τελευταίο τι έχει μέσα;

Μάρτυρας: Υπάρχει το βαλιτσάκι με τον εξοπλισμό και το βαλιτσάκι με τα φάρμακα επείγουσας κλήσης. Σε αυτό το βαλιτσάκι στο πάνω μέρος είναι τα ναρκωτικά φάρμακα και γράφει πάνω «ναρκωτικά», πιο κάτω είναι η αδρεναλίνη και η ατροπίνη.

Πρόεδρος: Αυτά που ανήκουν στην κατηγορία ναρκωτικών είναι σε ειδική συσκευασία;

Μάρτυρας: Όλο το βαλιτσάκι έχει μέσα θηκάρια, τα φάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία των ναρκωτικών είναι στη πάνω μεριά στο βαλιτσάκι.

Πρόεδρος: Όταν τελείωσε αυτή η προσπάθεια της ομάδας ποια είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τα φάρμακα που έχουν καταναλωθεί από το βαλιτσάκι;

Μάρτυρας: Η νοσηλεύτρια που κατέβηκε στο δωμάτιο μετά τη κλήση μαζί με την υπεύθυνη της βάρδιας ανοίγουν το βαλιτσάκι και μετράνε μια-μια τις αμπούλες από αυτές που είναι στα ναρκωτικά φάρμακα. Αν λείπει κάποια πρέπει να καταγραφεί στον ασθενή. Αν λείπει φάρμακο γράφεται από τους γιατρούς στο φάκελο του παιδιού και το αντικαθιστούμε από το στοκ των φαρμάκων.

Ο Συνήγορος Υποστήριξης Κατηγορίας Δημήτρης Γεωργακόπουλος ρώτησε τη νοσηλεύτρια να απαντήσει ποια ήταν τα φάρμακα που αναπλήρωσαν στο βαλιτσάκι μετά την κατάληξη της Τζωρτζίνας.

«Δυο φιαλίδια αδρεναλίνης, ένα ρουκορόνιο και φτιάξαμε και άλλη μια σύριγγα αδρεναλίνης που είχε καταναλωθεί και αυτή» είπε η κυρία Νίκα. Στη δική της κατάθεση η παιδονευρολόγος Στέλλα Μούσκου που είχε εξετάσει την Τζωρτζίνα είπε πως τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν οδηγούσαν σε καμία περίπτωση πως το παιδί θα κατέληγε.

«Ένα παιδί με τόσο μεγάλη βλάβη στον εγκέφαλο, το πρώτο που θα σκεφτείς, είναι οι σπασμοί, κλίνουμε να μην ήταν σπασμοί αλλά και πάλι με βεβαιότητα δεν μπορείς να πει» είπε η μάρτυρας αναφέροντας πως η πρώτες σκέψεις τους για τα επεισόδια της Τζωρτζίνας ήταν να οφείλονταν σε επιληψία, ενδεχόμενο όμως που δεν επιβεβαιώθηκε.

Πρόεδρος: Αν υποθέσουμε ότι είχε επιληψία που δεν μπορούσε να διαγνωστεί με αυτά τα επεισόδια που έκανε που λύνονταν μόνα τους. Με αυτό καταλήγουμε στο θάνατο;

Μάρτυρας: Όχι από επιληψία δεν πεθαίνει κάποιος και ειδικά ένα παιδί με βηματοδότη και μέσα στο νοσοκομείο. Τα παιδιά αυτά είναι πολύ φροντισμένα στις ημέρες μας. Συνήθως ενηλικιώνονται. Αν υπάρξει κάποια λοίμωξη ίσως…

Η γιατρός τόνισε πως η αγωγή που λάμβανε το παιδί, το είχε θωρακίσει απολύτως ενώ σε ερώτηση του εισαγγελέα τι θα συνέβαινε αν είχε παραληφθεί μία δόση φαρμάκων, είπε: «... έπαιρνε δυο φάρμακα. Θα έπρεπε να παραλειφθούν κάποιες δόσεις και από τα δυο για να έχει πρόβλημα».

Σε ερώτηση από την πλευρά της υπεράσπισης αν αποκλείει το ενδεχόμενο, με την εικόνα που είχε η Τζωρτζίνα να πέθανε φυσιολογικά η κυρία Μούσκου υπογράμμισε ότι «γενικά ένα παιδί με σπαστική τετραπληγία θα μπορούσε να καταλήξει» και συμπλήρωσε πως «όμως δεν περιμέναμε από την εικόνα που είχαμε για αυτό το παιδί να καταλήξει».

Αλέξης Κούγιας: Μάθατε αν το παιδί είχε κάποια λοίμωξη;

Μάρτυρας: Το να έχει μια απλή λοίμωξη, μια βαριά πνευμονία πχ., δεν είναι λόγος να καταλήξει. Μιλάμε για βαριές λοιμώξεις για να καταλήξεις.

