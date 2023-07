Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”:” Έσκισε” σε τηλεθέαση τα Σαββατοκύριακα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα βράδια του Σαββατοκύριακου ανήκουν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»

-

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» ήταν η καλύτερη συντροφιά για τα βράδια του Σαββατοκύριακου και ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου πάτησε γκάζι, τερματίζοντας πρώτος στην κούρσα της τηλεθέασης, τη σεζόν 2022-2023.

Το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1 κατέγραψε πρωτιά στη ζώνη προβολής του τα Σαββατοκύριακα, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 15,4%, όσο και στο σύνολο κοινού με 17,5%.

Αλλά και κατά τη διάρκεια της καθημερινής του προβολής, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κατέγραψε, επίσης, υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, με μέσο όρο 15,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 16,8% στο σύνολο κοινού.

Τον Γρηγόρη να παίζει με φοβερούς παίκτες παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.235.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Λαμία: Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονο

Καύσωνας “Κλέων” - ΥΠΕΝ: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια ρεύματος - Οι συστάσεις στους πολίτες

Παναθηναϊκός - Μπάσκετ: O Παπαπέτρου κοντά στην επιστροφή