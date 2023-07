Πολιτική

Ψήφος αποδήμων: Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο - Ποιους αφορά

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Οι αλλαγές μέσα από 5 ερωτήσεις και απαντήσεις.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τίτλο «'Αρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων του εξωτερικού».

Το νομοσχέδιο αίρει όλους τους περιορισμούς που ισχύουν για την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι, είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της ισότιμης μεταχείρισης του συνόλου των μελών του εκλογικού σώματος με ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος τόσο των εκλογέων που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, όσο και των εκλογέων που τυγχάνει να ευρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημέρα των εκλογών, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της καθολικότητας της ψηφοφορίας.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023, και ώρα 8 πμ και το περιεχόμενό της έχει αναρτηθεί στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.opengov.gr/ypes/?p=8813

Η Υπουργός Εσωτερικών κα Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Το 2019 έγινε ένα σημαντικό βήμα δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό να ψηφίσουν. Και τώρα έχει έρθει η ώρα να κάνουμε ένα νέο σημαντικό άλμα αίροντας όλους τους περιορισμούς για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Πρόκειται για μία ιστορική ευκαιρία και μία μεγάλη ευθύνη που βαραίνει τον κάθε Βουλευτή, πέρα και πάνω από κόμματα. Δεν είναι δεξιό, κεντρώο ή αριστερό το ζήτημα αυτό. Είναι ζήτημα σεβασμού στους απανταχού της γης Έλληνες. Τους διευκολύνουμε στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Καλούμε τους Βουλευτές να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. Οι απόδημοι Έλληνες είναι η ψυχή και η φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έχουμε χρέος να τους διευκολύνουμε στην άσκηση του, συνταγματικά κατοχυρωμένου, εκλογικού τους δικαιώματος».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Όπως είχαμε δεσμευτεί το 2019, μόλις μεταβληθούν οικοινοβουλευτικές συνθήκες και με δεδομένη την πρόσφατη λαϊκή ετυμηγορία, η ΝΔ καταθέτει νομοσχέδιο που θα άρει τους περιορισμούς για την εγγραφή εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων μας να δείξουμε τον σεβασμό στον Απόδημο Ελληνισμό.»



Απαντήσεις και ερωτήσεις για το νομοσχέδιο

1. Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τη ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού σε σχέση με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα;

Αίρονται όλοι οι περιορισμοί στην άσκηση εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και είτε ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, είτε βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα των εκλογών.

Το 2019 η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισηγείται νόμο σύμφωνα με τον οποίο για πρώτη φορά οι Έλληνες πολίτες που μόνιμα ή προσωρινά βρίσκονται στο εξωτερικό, αποκτούν το δικαίωμα εγγραφής σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού και άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος από το εξωτερικό. Προκειμένου να ισχύσει η ρύθμιση, έπρεπε να ψηφιστεί από τουλάχιστον 200 (εκ των 300) Βουλευτών. Στο πλαίσιο επίτευξης της απαραίτητης συναίνεσης 200 τουλάχιστον Βουλευτών, θεσπίσθηκαν – κατόπιν προτάσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης – επιπλέον προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου από το εξωτερικό, δηλ. να έχουν διαμείνει συνολικά 2 έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 35 ετών και να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Αυτοί οι περιορισμοί όμως κατέστησαν δυσχερή τη συμμετοχή στις εκλογές για τη μεγάλη πλειονότητα των εκλογέων, και ακριβώς γι’ αυτό προτείνεται η κατάργησή τους.

2. Ποιους αφορά αυτό το νομοσχέδιο;

Αφορά Έλληνες πολίτες οι οποίοι

είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού

είτε τυγχάνει να βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών

και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Δίνεται συνεπώς η δυνατότητα σε όλους αυτούς τους Έλληνες πολίτες να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου από το εξωτερικό χωρίς περιορισμούς.

3. Γιατί είναι σημαντικό να μην υπάρχουν περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό;

Για την ενίσχυση της ισότιμης μεταχείρισης των εκλογέων, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους ή της πρόσκαιρης απουσίας τους από τη χώρα.

4. Το Σύνταγμα προβλέπει το να μην υπάρχουν περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου από το εξωτερικό;

Ναι. Το Σύνταγμα, στο άρθρο 54 παρ. 4, δίνει τη δυνατότητα αλλά όχι την υποχρέωση για τη θέσπιση περιορισμών στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από το εξωτερικό. Επαφίεται συνεπώς στη Βουλή των Ελλήνων το κατά πόσο θα υπάρχουν ή όχι περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος αυτού. Η πρόταση της Κυβέρνησης είναι να μην υπάρχουν πλέον περιορισμοί, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των μελών του εκλογικού σώματος. Εξάλλου, οι συμπολίτες μας αυτοί μπορούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και να ψηφίσουν χωρίς κανένα περιορισμό. Πλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό δίχως περιορισμούς.

5. Γιατί πρόκειται για ιστορική ευκαιρία η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου;

Γιατί είναι ζήτημα σεβασμού στο βασικό δημοκρατικό δικαίωμα της συμμετοχής στις εκλογές των Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό. Οι απόδημοι Έλληνες είναι η ψυχή και η φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έχουμε χρέος να τους διευκολύνουμε στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Πρόκειται για δημοκρατικό χρέος και ιστορική ευκαιρία, γι’ αυτό και είναι μεγάλη η ευθύνη που βαραίνει τον κάθε Βουλευτή. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, πέρα και πάνω από κόμματα.

