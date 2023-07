Κοινωνία

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τρανς γυναίκα το θύμα

Θλίψη για την τρανς που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, στον Άγιο Παντελεήμονα. Η ιστορία της.

Σε τρανς από την Κούβα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα του Αγίου Παντελεήμονα το απόγευμα της Δευτυέρας.

Ήταν χορεύτρια 46 ετών, γνωστή στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Το πτώμα της βρέθηκε από την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματός της, που την αναζητούσε για να της καταβάλει το ενοίκιο.

Ήταν εκείνη που την βρήκε νεκρή μαζί με την Αστυνομία.

Το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο του το σώμα.

Η Άννα εργαζόταν ως χορεύτρια σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας, ενώ είχε συμμετάσχει και στο Athens Pride.

Για σήμερα στις 20:00 στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη μνήμη της

Η Άννα Κουρούπου αναφέρει σε ανάρτησή της:

«Έχω μουδιάσει.

Πριν 4 περίπου χρόνια ήρθε στην Αθήνα απο την Κούβα.

Κυνηγημένη απο θεούς και δαίμονες.Πολύ δύσκολη ζωή.

Κάπου άκουσε για το Red Umbrella Athens , έψαξε και μας βρήκε.

Τι γλυκό βλέμμα είχε , παρ όλη την βαναυσότητα στη ζωή της !

Είπε πως της άρεσε να χορεύει.

Την πήγα στη Marilou Fragiadaki , στις "Κούκλες".

Όντως της άρεσε να χορεύει.

Το μαγαζί έγινε η ζωή της.

Έλαμπε πλέον.

Σύρθηκε απ την άκρη του κόσμου , για να βρεί ευτυχία σε μια μικρή σκηνή .

Να νιώθει ελεύθερη.

Σήμερα βρέθηκε σφαγμένη στο διαμέρισμα που νοίκιαζε...

Λες και δεν χωρούσε η ευτυχία σε αυτό το πλάσμα.

Ένα ακόμη τρανς άτομο νεκρό.Σ ενα πολύ μακρύ κατάλογο.

Δεν γνωρίζω ακόμη αν ήταν ρατσιστικό το κίνητρο - δεν γνωρίζουμε καμία συνθήκη ακόμη.

Είμαι πεπεισμένη όμως πως αυτό το τέρας που υπάρχει παντού γύρω μας , καταβάλλει μηδενική προσπάθεια , με σφοδρή απέχθεια , να αφήσει μια ζωή στη μέση της.

Είναι τόσο απροστάτευτο ένα θύμα , όπως η Ιβάνκα .

Να βρεις τον πιο όμορφο ουρανό ψυχή μου.

Και να χορεύεις...».

