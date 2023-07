Πολιτική

Γεωργιάδης: Έκτακτη εισφορά για εργαζόμενους συνταξιούχους και κατάργηση κρατήσεων

Ο Υπουργός Εργασίας στον ΑΝΤ1 για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τις τριετίες, τα μέτρα για τον καύσωνα και την απονομή συντάξεων.

-

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα νέα καθήκοντά του και τους στόχους του στο υπουργείο Εργασίας.

Ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε αρχικά στις αλλαγές που έρχονται για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, σημειώνοντας πως, «στόχος είναι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να έχουμε νομοθετήσει άλλο τρόπο πληρωμής». Εξήγησε ότι, στόχος είναι το 30% των υπαρχουσών κρατήσεων να μηδενιστεί και να πληρώνουν – όσοι συνταξιούχοι επιθυμούν να εργαστούν – έκτακτη εισφορά που θα ανέρχεται στο 10-15% του επιπλέον εισοδήματός τους. Επίσης, σε αυτήν την έκτακτη εισφορά θα μπει «κόφτης» ώστε να μην ξεπερνά το 30% της σύνταξης.

Αναφέροντας ότι, υπάρχει περιθώριο για συνταξιούχους στην αγορά εργασίας, καθώς υπάρχουν πολλές κενές θέσεις εργασίας, μίλησε και για την προσωπική διαφορά και είπε ότι, «όσο πηγαίνει καλά η οικονομία μας, θα μειώνεται η προσωπική διαφορά κάθε χρόνο με εφάπαξ ποσά».

Για το «ξεπάγωμα» των τριετιών υπογράμμισε ότι, θα γίνει όταν η ανεργία πέσει κάτω του 10% σε ετήσια βάση. Συμπλήρωσε δε ότι, «σκοπός μου είναι να νομοθετήσω για τις 3τίες πριν φτάσουμε στο 10%. Πιστεύω ότι, σε ένα με ενάμιση χρόνο θα είμαστε κάτω από το 10% σε ετήσια βάση».

Για την αύξηση των μισθών είπε ότι, «αυτό δεν θα γίνει με νόμο, αλλά όταν η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση».

Κληθείς να σχολιάσει για τις νέες αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ είπε ότι, «έγιναν όταν λείπαμε, επειδή ο κ.Τσίπρας έφερε την απλή αναλογική» και διαβεβαίωσε πως, «τώρα ήρθε ο Σκρέκας και που ξέρει από την αγορά, καλύτερα κι από μένα».

Χαρακτήρισε επίσης, «σωστή» την αναμενόμενη κυβερνητική παρέμβαση για τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, χωρίς να δώσει πληροφορίες για το περιεχόμενό της.

Για τα μέτρα που ελήφθησαν για τον καύσωνα και τους εργαζόμενους, εξήγησε ότι, «χρησιμοποιούμε τον πίνακα της ΕΜΥ που μετράει την υγρασία, τη θερμοκρασία και μετράει τη χώρα και ταυτόχρονα τον προγνωστικό και λέμε τι θα κάνουν οι επιχειρήσεις».

Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί εντολή για κλείσιμο επιχειρήσεων, είπε πως, καλό είναι οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους με πρόνοια της επιχείρησης «να έχουν καπέλο, να κάνουν συχνά διαλείμματα και να μπαίνουν σε κλιματιζόμενους χώρους».

Όσο για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν είπε ότι, «κρατάει μικρό καλάθι» και σχολιάζοντας το ενδεχόμενο πώλησης των F- 16 στην Τουρκία, δεν το απέκλεισε, ωστόσο εκτίμησε ότι, αφενός «για να ξεκλειδώσει η παράδοσή τους, θα πάρει χρόνο», αφετέρου ο Ερντογάν «πήρε μόνο υποσχέσεις».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι, «το όραμά μου είναι να πατάς το κουμπί και να βγαίνει η σύνταξή σου αμέσως και το άλλο, να βλέπεις τι σύνταξη θα πάρεις, όταν πληρώνεις τα ένσημά σου».

