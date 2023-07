Αθλητικά

Λάρισα - ΑΕΛ: Θρήνος για τον “Ρέγγα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι οπαδοί της ΑΕΛ θρηνούν για έναν από τους πιο πιστούς οπαδούς της ομάδας τους.

-

Αισθήματα βαθιάς θλίψης επικρατούν μεταξύ των οπαδών της ΑΕΛ, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Αγοραστός.

Μάλιστα, σήμερα Τρίτη 11 Ιουλίου και ώρα 9.00 μ.μ. απευθύνεται κάλεσμα για συγκέντρωση μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας ώστε να «αποχαιρετίσουν» τον Αλέξη…

Αναλυτικά, όσα αναφέρεται σε ανάρτηση της Θύρας 1 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Σήμερα μάθαμε πως έφυγε από τη ζωή ο αδερφός μας, συνοπαδός και αγωνιστής Αλέξανδρος Αγοραστός, γνωστός σε όλη την χώρα ως «Ρέγγας». Ένας από τους πιο γνήσιους μάγκες έφυγε αφήνοντας πίσω μια ολόκληρη εποχή. Για τον Αλέξη μπορούν να γραφτούν ολόκληρα βιβλία, σειρές και ταινίες για τη ζωή του. Στέλνουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του. Αλέξη πάντα έβρισκες τον τρόπο να μπαίνεις στα λεωφορεία και τα πέταλα, είμαστε σίγουροι πως θα συνεχίσεις να τον βρίσκεις και από εκεί ψηλά…

Την Τρίτη 11 Ιουλίου μαζευόμαστε στον πεζόδρομο του αρχαίου Θεάτρου στις 21:00 για να αποχαιρετίσουμε τον Αλέξη στο σημείο που θα συνεχίσει να βρίσκεται για πάντα».

Πηγή: larissanet.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης: Έκτακτη εισφορά για εργαζόμενους συνταξιούχους και κατάργηση κρατήσεων

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε ιδιωτική κλινική

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τρανς γυναίκα το θύμα