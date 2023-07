Κόσμος

Κύπρος: ο Μιχάλης Χατζηγιάννης παραιτείται από υφυπουργός Πολιτισμού

Την παραίτησή του υπέβαλλε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τι οδήγησε στην απόφαση αυτή.

Την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη υπέβαλε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτισμού, Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Όπως πληροφορείται το ant1live η υποβολή παραίτησης έγινε με επιστολή του Υφυπουργού η οποία βρίσκεται ήδη στα χέρια του Προέδρου και στην οποία αναφέρει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την κυβέρνηση και τους λόγους για τους οποίους αποχωρεί.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχουν συνάντηση το μεσημέρι και αναμένεται ότι θα εκδοθεί σύντομα επίσημη ανακοίνωση για το θέμα.

Οι λόγοι δεν έχουν γίνει γνωστοί, αλλά όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον του, υπάρχει δυσφορία για τον τρόπο που χειρίστηκε κάποιες υποθεσεις, αλλά και ο ίδιος θεωρεί ότι η υποστελέχωση του υφυπουργείου δεν επιτρέπει την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος.

Ανακοίνωση του Νίκου Χριστοδουλίδη

Τις ευχαριστίες του προς τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, καθώς και την απόφασή του ως προς τον διορισμό της νέας υφυπουργού Πολιτισμού της Κύπρου, γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τον κ. Μιχάλη Χατζηγιάννη, τόσο για τη διαχρονική τους φιλία όσο και για τη μεταξύ τους αγαστή συνεργασία και την προσφορά του στο σύντομο χρονικό διάστημα που υπηρέτησε ως υφυπουργός Πολιτισμού».

Ο κ. Χριστοδουλίδης «εύχεται στον Μιχάλη Χατζηγιάννη κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία στη λαμπρή καλλιτεχνική του καριέρα που με τόση επιτυχία υπηρέτησε για σειρά ετών».

Στη θέση της υφυπουργού Πολιτισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να διορίσει, την Δρα Βασιλική (Λίνα) Κασσιανίδου.

Η Βασιλική Κασσιανίδου δίδασκε Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 1994. Τον Μάιο του 2023 εξελέγη Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σπούδασε Χημεία και Κλασσική Αρχαιολογία στο Bryn Mawr College των Η.Π.Α.. Συνέχισε τις σπουδές της στο UCL Institute of Archaeology, στο Λονδίνο, όπου έλαβε το διδακτορικό της τίτλο στην Αρχαιομεταλλουργία το 1993.

Από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2019 διετέλεσε Διευθύντρια της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας. Από το 2014 έως το 2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καινοτομίας και Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέλος της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO. To 2022 εκλέχθηκε Αντεπιστέλλον Μέλος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αμερικής.

Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, που περιλαμβάνουν πάνω από εκατό άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων, την επιμέλεια πέντε συλλογικών τόμων και πολλά άλλα. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει μια σειρά από προγράμματα πεδίου και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα σε σχέση με τους τομείς της εμπειρογνωμοσύνης της, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι παντρεμένη με τον Δρα Γιώργο Παπασάββα, Αναπληρωτή Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και έχει δύο γιούς, τον Γιάννη και τον Χριστόφορο.

