Κόσμος

Συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν: οι βλέψεις τις Άγκυρας με το "πράσινο φως" για τη Σουηδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ως διπλωματική επιτυχία του Ερντογάν βλέπει ο τουρκικός τύπος το "πράσινο φως" για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Οι επιδιώξεις της Άγκυρας και η συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν.

-

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην συνάντηση που θα έχει στις 18.00 το απόγευμα ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν στο Βίλνιους. Εκεί θα έχουμε ενδεχομένως ολόκληρη την εικόνα για τα τί ανταλλάγματα πήρε ο Ταγίπ Ερντογάν για να ανάψει το πράσινο φως στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Εκείνο που ενδιαφέρει τον Τούρκο Πρόεδρο πάνω από όλα είναι τα F16 και εκτιμάται πως η συμφωνία είχε γίνει πριν ακόμη ο Ταγίπ Ερντογάν μεταβεί στο Βίλνιους, κατά την διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών του ιδίου με τον Τζο Μπάιντεν και του Υπουργού Εξωτερικών του Χακάν Φιντάν με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου.

Εκείνο που έδωσαν στον Ταγίπ Ερντογάν χθες είναι στήριξη στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ κι αυτός φαίνεται άλλωστε πως ήταν και ο λόγος που το έθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος ως όρο κατά την μετάβασή του στο Βίλνιους. Για να το παρουσιάσει ως δική του επιτυχία.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην κυβέρνηση σήμερα παρουσιάζουν ως διπλωματική επιτυχία του Ταγίπ Ερντογάν τη συμφωνία. Η Σαμπάχ έχει τίτλο «έγινε αυτό που είπε η Τουρκία». Υποστηρίζει ότι η Σουηδία αποδέχτηκε όλους τους όρους της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένου της στήριξης ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ και κάνει λόγο για ιστορική συμφωνία.

Κύπρος: ο Μιχάλης Χατζηγιάννης παραιτείται από υφυπουργός Πολιτισμού

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τρανς γυναίκα το θύμα

Γεωργιάδης: Έκτακτη εισφορά για εργαζόμενους συνταξιούχους και κατάργηση κρατήσεων