Στουρνάρας: Υγιές και φερέγγυο το τραπεζικό σύστημα

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος για την οικονομία της χώρας και τις τράπεζες.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι υγιές και φερέγγυο ωστόσο απαιτείται επαγρύπνηση καθώς οι προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένουν υψηλές επεσήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας σήμερα στο συνέδριο «FinForum 2023: The Day After».

«Υπό το πρίσμα των θετικών προοπτικών για την ελληνική οικονομία και της σημαντικής βελτίωσης που έχει επιτευχθεί τα τελευταία έτη αναφορικά με την εξυγίανση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών, μπορούμε πλέον να πούμε με βεβαιότητα ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όπως άλλωστε και η ελληνική οικονομία, έπαψαν να είναι τα “μαύρα πρόβατα” της ευρωζώνης και πλέον μπορούν να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Με έντονο ενδιαφέρον αναμένονται στα τέλη του μήνα τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) που θα αξιολογήσουν την ανθεκτικότητα των ελληνικών και ευρωπαϊκών τραπεζών σε ένα δυσμενές σενάριο,» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην επενδυτική βαθμίδα, ο κ. Στουρνάρας επανέλαβε ότι η χώρα πρόκειται να την ανακτήσει στο προσεχές διάστημα. Η εξέλιξη αυτή όπως εξήγησε θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις για το σύνολο της οικονομίας, καθώς θα ενισχύσει, μέσω των επενδύσεων, την οικονομική ανάπτυξη και θα διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές με χαμηλότερο (του υφιστάμενου) κόστος άντλησης κεφαλαίων.

Σημαντικές θα είναι οι θετικές επιπτώσεις και για τις τράπεζες δεδομένου ότι έχουν σχέδια για σημαντικού ύψους εκδόσεις ομολόγων και κεφαλαιακών μέσων.

Αναφορικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες ο διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ότι η άνοδος των επιτοκίων μπορεί να έδωσε βραχυπρόθεσμα μία ισχυρή ώθηση στα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών, μεσοπρόθεσμα όμως μπορεί να αυξήσει το κόστος πιστωτικού κινδύνου, το λειτουργικό τους κόστος αλλά και το κόστος άντλησης ρευστότητας.

Παράλληλα, ο συνδυασμός των υψηλών επιτοκίων και του πληθωρισμού ασκεί πίεση στα νοικοκυριά και επιχειρήσεις γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κόκκινων δανείων. Εξέλιξη η οποία αφορά κατά κύριο λόγο τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες παρά τη σημαντική βελτίωση- βρίσκονται ακόμα μακριά από το μέσο όρο της ευρωζώνης σε σχέση με το δείκτη μη-εξυπηρετούμενων δανείων.

Επιπροσθέτως, η αγορά ακινήτων(ιδίως των επαγγελματικών ακινήτων ή αλλιώς commercial real estate) βρίσκεται σε τροχιά διόρθωσης και ενδέχεται να εκθέσει ορισμένες τράπεζες σε ζημιές.





