Πολιτική

Σύνοδος ΝΑΤΟ – Μητσοτάκης: Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι καταδικασμένες να ζουν σε περιβάλλον έντασης

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι συναντήσεις με ηγέτες άλλων χωρών στο Βίλνιους.

Τη συμφωνία για την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ χαιρέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σε λίγη ώρα στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην αυριανή του συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου εξέφρασε την ελπίδα να πραγματοποιηθεί ένα πρώτο βήμα επανεκκίνησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, επιμένοντας ότι Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι καταδικασμένες να ζουν σε περιβάλλον έντασης.

«Μπορούμε - είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός - δυο ηγέτες με νωπή και ισχυρή λαϊκή εντολή να συμφωνήσουμε σε έναν οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στην επίλυση της μιας και μόνης διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία, δηλαδή την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ», συμπληρώνοντας πως «Έχει διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα τους τελευταίους μήνες στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας και ευελπιστώ και προσβλέπω ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό το θετικό κλίμα και να κάνουμε κάποια σημαντικά βήματα προόδου, που θα είναι προς όφελος και των δύο λαών μας».

Τέλος, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία είναι πιο απαραίτητο από ποτέ να επαναβεβαιώσουμε τις θεμελιώδεις δεσμεύσεις μας ως κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, θετική χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την εξέλιξη της επαναπροσέγγισης Τουρκίας – Δύσης, λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ραντεβού του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε ό,τι αφορά στο θέμα των F 16, οι ίδιες κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν πως πριν από 4 χρόνια η γειτονική χώρα θα λάμβανε 100 αμερικανικά μαχητικά 5ης γενιάς, τύπου F 35 χωρίς κανένα περιορισμό, ενώ σήμερα υπόκειται στους περιορισμούς του Κογκρέσου για την αναβάθμιση και την απόκτηση μαχητικών, τύπου F – 16.

Οι συναντήσεις του πρωθυπουργού στο Βίλνιους

Σε μία ιστορική, όσο και κρίσιμη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αυτή στο Βίλνιους της Λιθουανίας, που ξεκινά τις εργασίες της σήμερα και η οποία αναμένεται να κρίνει την προσχώρηση ή μη στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο της Σουηδίας, θα συμμετέχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την πρώτη του συμμετοχή σε Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας μετά την εκλογική του νίκη.

Αυτή του η συμμετοχή εξάλλου, θα αποτελέσει σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές και ευκαιρία για σημαντικές συναντήσεις του πρωθυπουργού με ευρωπαίους ηγέτες. Σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο το πρωί στο περιθώριο της Συνόδου με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Επιπλέον, μετά τη συνάντηση, που θα έχει με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.

Πρόκειται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές για τις πρώτες συναντήσεις του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας και τον Καγκελάριο της Γερμανίας μετά τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και ενώ είχαν προηγηθεί σύντομοι χαιρετισμοί ανάμεσα τους στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτές οι συναντήσεις δίνουν εξάλλου τη δυνατότητα για μια συνολική ανταλλαγή απόψεων για θέματα της ευρωπαϊκής και διμερούς ατζέντας. Το πρόγραμμα των συναντήσεων θα ολοκληρωθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι.

Σήμερα το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα στην πρώτη τους επαφή μετά την σοβαρή κρίση, που έχει προκαλέσει στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, η σύλληψη του Φρέντη Μπελέρη. Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί επίσης και με τον ομόλογο του Μαυροβουνίου.

Κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους θα τεθούν επί τάπητος μεταξύ άλλων η εφαρμογή των αποφάσεων της Μαδρίτης για την προσαρμογή της αποτρεπτικής και αμυντικής διάταξης της Συμμαχίας στο νέο περιβάλλον ασφαλείας, που διαμορφώνεται μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η αύξηση των πόρων, που διατίθενται από τους Συμμάχους για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων τους, αλλά και η μορφή, που θα λάβει η συνέχιση της βοήθειας και ενίσχυσης της Ουκρανίας.

Σήμερα, στην πρώτη συνεδρία των ηγετών, με τη συμμετοχή της Σουηδίας, αναμένεται να συζητηθούν η μακροπρόθεσμη προσαρμογή της αμυντικής και αποτρεπτικής διάταξης, η αναθεώρηση Δέσμευσης Αμυντικών Επενδύσεων, η ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας και το είδος της στήριξης, που θα της παρασχεθεί, καθώς και η ενδυνάμωση της αμυντικής βιομηχανίας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ.

Την Τετάρτη, στη δεύτερη συνεδρίαση, θα συμμετάσχει για την πρώτη σύνοδο του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Θα συμμετάσχουν, ακόμη, οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εταίροι Ασίας-Ειρηνικού, ήτοι η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και η Ν. Κορέα, αλλά και η Σουηδία ως προσκεκλημένη.

