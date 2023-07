Οικονομία

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα”: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Στη δημοσιότητα τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα».

Σε 95.861 ανέρχονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα: «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εγκρίνονται, οι οποίες έχουν συνολικό προϋπολογισμό 99.984.006 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο, οι προσωρινοί πίνακες, με τους επιλέξιμους και τους επιλαχόντες δικαιούχους του «Ανακυκλώνω - ΑλλάΖΩ Θερμοσίφωνα» αναρτήθηκαν, σήμερα στην ιστοσελίδα: https://allazothermosifona.gov.gr/exelixi/apotelesmata-axiologisis/ Οι σχετικές λίστες έχουν καταρτιστεί ανά περιφέρεια και ανά κατηγορία προϋπολογισμού, με αντίστοιχη κατάταξη, βάσει της βαθμολογίας κάθε αίτησης.

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από την Τετάρτη 12 Ιουλίου (00:01) έως και την Τρίτη 18 Ιουλίου (23:59). Στη συνέχεια, στην παραπάνω ιστοσελίδα, θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες και οι τελικοί δικαιούχοι θα μπορέσουν να λάβουν τις ειδικές επιταγές (vouchers).

Υπενθυμίζεται πως τα vouchers καλύπτουν μέρος της συνολικής δαπάνης αγοράς του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, καθώς και των άμεσα συνδεδεμένων και απαραίτητων υπηρεσιών (τοποθέτηση κλπ) από τους εγκεκριμένους προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το «Ανακυκλώνω - ΑλλάΖΩ Θερμοσίφωνα» έχει διαθέσιμο προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σημειώνεται πως όσο εξαργυρώνονται επιταγές θα δημιουργείται χώρος (αποθεματικό), ώστε να ενταχθούν και επιλαχόντες δικαιούχοι του προγράμματος.

Η ανάλυση για τους προσωρινούς πίνακες ανά περιφέρεια έχει ως εξής: 6.708 αιτήσεις προέρχονται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 24.670 από την Περιφέρεια Αττικής, 2.583 από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 8.793 από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 3.176 από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 4.070 από την Περιφέρεια Ηπείρου, 7.041 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2.299 από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 14.941 από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 6.614 από την Περιφέρεια Κρήτης, 2.532 από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 6.279 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και 6.155 από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

