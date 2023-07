Life

Formula 1: Ο Λίαμ Κάνινγχαμ στον ΑΝΤ1 για την αγάπη του για την ταχύτητα (βίντεο)

Ο Ιρλανδός πρωταγωνιστής του Game Of Thrones μίλησε στον ΑΝΤ1 για την αγάπη που έχει στην ταχύτητα και την Ελλάδα.

Του Πάνου Σεϊτανίδη

Τον γνωρίζουμε ως Σερ Ντάβος μέσα από την επική σειρά του Game Of Thrones.

Αυτό όμως που δεν ξέραμε για τον Λίαμ Κάνινχαμ και το αποκάλυψε στην κάμερα του ΑΝΤ1 και τον Πάνο Σεϊτανίδη, είναι ότι λατρεύει την ταχύτητα

- ΠΑΝΟΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ FORMULA 1

"Τι σας αρέσει τόσο στη Formula 1;"

- ΛΙΑΜ ΚΑΝΙΝΓΧΑΜ - ΗΘΟΠΟΙΟΣ

"Τα πάντα. Με ενδιαφέρει πολύ ο σχεδιασμός και η μηχανολογία. Επίσης, η δική μου δουλειά είναι ένα "τσίρκο" όπου μία ομάδα ανθρώπων μετακινείται από χώρα, σε χώρα. Έχω λοιπόν επίγνωση του πως είναι το "τσίρκο" της F1, αν κι αυτό είναι ένα τεράστιου μεγέθους. Το λατρεύω. Λατρεύω τους αγώνες".

Ο διάσημος ηθοποιός το 2016 είχε επισκεφθεί την Μυτιλήνη και μαζί με άλλους συντελεστές της γνωστής σειράς, βρέθηκε στο πλευρό των προσφύγων στη δομή φιλοξενίας στο Καρά Τεπέ.

"Είδα από κοντά την Ελληνική φιλοξενία σε αυτούς τους ανθρώπους, στα άτυχα θύματα του πολέμου. Είδα μια αισιόδοξη πλευρά στην Ελλάδα, σε δύσκολες καταστάσεις" είπε ο διάσημος ηθοποιός.

Ο Λίαμ Κάνινχαμ όμως σχεδιάζει να βρεθεί ξανά στην Μυτιλήνη. Και να ζήσει ξέγνοιαστες στιγμές με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

"Θέλω να επιστρέψω και με μια μηχανή να γυρίσω το νησί (Μυτιλήνη), όμως αυτή της φορά ως διακοπες." είπε χαρακτηριστικά

