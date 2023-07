Οικονομία

Σκρέκας: Τρίμηνη η παράταση του market pass

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Το market pass, το «Καλάθι του νοικοκυριού» και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

-

«Προφανέστατα υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στο ελληνικό νοικοκυριό και κατά βάση προέρχεται από τα εισαγόμενα προϊόντα», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» και συμπλήρωσε ότι, «τα μέτρα που λήφθηκαν έχουν αποτελέσματα και υιοθετήθηκαν και σε άλλες χώρες. Σε ένα βαθμό έχουμε ρίξει τον πληθωρισμό».

Ο Κώστας Σκρέκας παρατήρησε πως, «βλέπουμε μείωση τιμών και σε κάποια προϊόντα, ενώ έχουμε κατηγορίες προϊόντων που έχουν σημάδια αποκλιμάκωσης και άλλα στα οποία είναι ψηλά ο πληθωρισμός».

Διαβεβαίωσε ότι, θα εφαρμοστεί το πλαφόν κέρδους και σε άλλα προϊόντα και πως θα γίνουνε επιστάμενοι έλεγχοι σε παραγωγούς και προμηθευτές.

Για το market pass, σημείωσε πως, θα παραταθεί για το επόμενο τρίμηνο και θα αφορά σε ατομικά εισοδήματα έως 16.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Υπογράμμισε πως δεν θα γίνουν νέες αιτήσεις, παρά μόνο αφού ολοκληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις, για όσους θα έχουν χαμηλότερο εισόδημα από πέρυσι.

Για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια, είπε πως, είναι το market pass, το «Καλάθι του Νοικοκυριού» και η πλατφόρμα e-katanalotis στην οποία πλέον θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν σε ποιο σούπερ μάρκετ γύρω τους είναι πιο φτηνό το κάθε προϊόν.

Επιπλέον, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, «θα υποχρεώσουμε τις αλυσίδες να πωλούν τα προϊόντα προσφορών να τα πωλούν στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα».

«Δεν θα επιτρέψουμε αναίτιες ανατιμήσεις, έχουμε ήδη ξεκινήσει ελέγχους για τα ελληνικά παραγόμενα προϊόντα, ήδη επιβάλλονται δεκάδες πρόστιμα σε ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης», σημείωσε και πρόσθεσε ότι, «ξεκίνησε μηχανισμός ελέγχου πλασματικών εκπτώσεων, συλλέγοντας τιμές που είχαν πριν και μετά τις εκπτώσεις και όπου βλέπουμε ότι υπάρχει πλασματική έκπτωση. Ήδη έχουμε τα πρώτα ευρήματα. Το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ ανά προϊόν, αν είναι πάνω από 50.000 ευρώ, δημοσιοποιείται το όνομα της επιχείρησης».

Σε ερώτημα για το αν θα ανοίξουν την ερχόμενη Κυριακή τα καταστήματα, λόγω καύσωνα, απάντησε πως, «είμαστε σε συνεννόηση με τους Συλλόγους για άνοιγμα των καταστημάτων την άλλη Κυριακή».

Τέλος όσο αφορά στις υψηλές τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων παραδέχθηκε πως ήταν ήδη ακριβά και αναφερόμενος στη χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου είπε πως, «αναλύσαμε τα στοιχεία και στη συνέχεια ο υπουργός Επικρατείας είχε συνάντηση με τους ακτοπλόους και περιμένουμε την άλλη εβδομάδα ανακοινώσεις».

«Πρέπει να δούμε τώρα πυροσβεστικά τι θα κάνουμε, όμως υπάρχουν δομικά στοιχεία για το πώς λειτουργούν οι ακτοπλοϊκές σήμερα», κατέληξε ο Κώστας Σκρέκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τουρίστα επειδή μίλησε με την κοπέλα του

Χανιά: Σκοτώθηκε φτιάχνοντας το περιβόλι του

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου