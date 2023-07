Κόσμος

Μόσχα: Η Wagner παρέδωσε όλο τον οπλισμό της

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι παρέλαβε περισσότερα από 2.000 κομμάτια οπλισμού, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων και πυραύλων και περισσότερους από 2.500 τόνους πυρομαχικών.

Η μισθοφορική οργάνωση Wagner ολοκλήρωσε την παράδοση του οπλισμού της στον τακτικό στρατό της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, δύο και πλέον εβδομάδες μετά την σύντομης διάρκειας ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι παρέλαβε περισσότερα από 2.000 κομμάτια οπλισμού, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων και πυραύλων και περισσότερους από 2.500 τόνους πυρομαχικών.

Η παράδοση έγινε κατόπιν συμφωνίας με το Κρεμλίνο σύμφωνα με την οποία η Wagner και ο αρχηγός της Γεβγκένι Πριγκόζιν, σταμάτησαν την βραχύβια ανταρσία τους τον περασμένο μήνα. Οι μαχητές της Wagner, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε μερικές από τις πιο σκληρές μάχες του πολέμου στην Ουκρανία, είχαν την επιλογή να ακολουθήσουν τον Πριγκόζιν στην εξορία στη Λευκορωσία, να ενταχθούν στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ή να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι οι ενέργειες των ανδρών του αποσκοπούσαν στο να διαμαρτυρηθούν για τη διαφθορά και την ανικανότητα της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας να διαχειρισθεί τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ανταρσία θεωρείται ευρέως ότι αποτέλεσε την πιο σοβαρή πρόκληση για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν από τότε που ανέλαβε την προεδρία της Ρωσίας την τελευταία ημέρα του 1999.

Η κρίση εκτονώθηκε με τη μεσολάβηση του Λευκορώσου ηγέτη Αλεξάντερ Λουκασένκο. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η οποία, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, συνήφθη για να αποφευχθεί η αιματοχυσία, η ποινική υπόθεση που στοιχειοθετήθηκε κατά του Πριγκόζιν και των μαχητών του ακυρώθηκε.

