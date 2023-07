Κοινωνία

Αχαρνών: Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά

Εντοπίστηκε και δεύτερο ύποπτο αντικείμενο. Κλειστή η Αχαρνών και στα δύο ρεύματα.

Εκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σημειώθηκε, σήμερα το πρωί, έξω από το κτήριο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Σουρμελή.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, στις 6.30 το πρωί, άγνωστος τηλεφώνησε στο 112 και ανέφερε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα στην οδό Σουρμελή 2, χωρίς να αναφέρει ώρα έκρηξης.

Αμέσως, αποκλείστηκε η περιοχή από την αστονία και πράγματι -λίγη ώρα αργότερα- σημειώθηκε η έκρηξη, από την οποία δεν υπήρξε τραυματισμός και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, κυρίως μαύρισμα της τοιχοποιίας εξωτερικά του κτηρίου.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικων Μηχανισμών που ερευνά τον χώρο, ενώ έχει κλείσει η οδός Αχαρνών και στα δύο ρεύματα, από την οδό Μακεδονίας μέχρι την πλατεία Βάθη.

Στο σημείο, η υπηρεσία πυροτεχνουργών της αστυνομίας εντόπισε και δεύτερο αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και άμεσα προσώρησε στην εξουδετέρωσή του.

