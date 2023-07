Παράξενα

Καβγάς σε παραλία για μία... ξαπλώστρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λουόμενοι έκαναν άνω - κάτω παραλία για μία ξαπλώστα. Στο σημείο η ΕΛΑΣ.

-

Επεισόδιο σε παραλία της Πάτρας σημειώθηκε σήμερα για μία ξαπλώστρα που ήταν “πιασμένη”.

Λουόμενος είχε βάλει πάνω την πετσέτα του για να την “καπαρώσει” και απομακρύνθηκε από τη θάλασσα.

Την ξαπλώστρα όμως, στη γεμάτη από κόσμο παραλία, έβαλε στο μάτι άλλος λουόμενος ο οποίος πέταξε κάτω την πετσέτα που ήταν πάνω σε αυτήν, άπλωσε τη δική του και ξάπλωσε.

Πηγή: Tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κεφαλονιά - Σηκώθηκαν αεροσκάφη

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Το χρονικό της υπόθεσης, η μαραθώνια δίκη και η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Αχαρνών: Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά