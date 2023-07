Οικονομία

Ραφήνα: Μαγαζί πουλούσε... λαθραίο καπνό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες πέρασαν οι λιμενικοί στον υπεύθυνο ενός καταστήματος που πούλαγε λαθραίο καπνό στη Ραφήνα.

-

Ένας 41χρονος συνελήφθη για πώληση παράνομου καπνού, σε κατάστημα της Ραφήνας, στο οποίο ήταν υπεύθυνος.

Οι λιμενικοί έκαναν έλεγχο στο κατάστημα, στο οποίο είχαν πληροφορίες ότι πωλούνται λαθραία καπνικά προϊόντα και βρήκαν μεγάλες ποσότητες από αυτά. Τα παράνομα προϊόντα κατασχέθηκαν και διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ραφήνας.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της Λιμενικής Αρχής Ραφήνας, για παράβαση του Ν. 2960/01 ''Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας''.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, διενεργήθηκε έλεγχος από τα ανωτέρω στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.Α.ΚΤ., με τη συνδρομή στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, σε κατάστημα με υπεύθυνο τον 41χρονο, στην Αθήνα Αττικής, όπου εντοπίστηκαν τα κάτωθι:

είκοσι επτά (27) συσκευασίες καπνού για ναργιλέ, διαφόρων επωνυμιών, συνολικού μικτού βάρους είκοσι ενός κιλών και επτακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (21,700kg),

δεκατέσσερα (14) πλαστικά δοχεία, που περιείχαν καπνό για ναργιλέ, συνολικού μικτού βάρους δεκαοκτώ κιλών και τετρακοσίων ογδόντα χιλιοστών του γραμμαρίου (18,480kg),

έντεκα (11) νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν καπνό για ναργιλέ, συνολικού μικτού βάρους πέντε κιλών και επτακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου(5,700kg),

είκοσι τρία (23) ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσεως, στο σύνολο των οποίων δεν έφεραν την ειδική ταινία σήμανσης του φόρου κατανάλωσης και τα νόμιμα παραστατικά αγοράς.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ανευρεθέντα».

Ειδήσεις σήμερα:

Δωδεκάνησα: Τουρίστας μήνυσε ιερέα που του άλειψε με λάδι τα... γεννητικά όργανα!

Καύσωνας “Cleon”: Πως ζέστη και υγρασία απειλούν την υγεία μας - Οδηγίες για τους πολίτες

Ίσμα Τουλάτου: “στερνό αντίο” στην δημοσιογράφο που πέθανε τρεις μέρες πριν γεννήσει