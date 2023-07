Κοινωνία

Καύσωνας “Cleon”: Ρεκόρ ζέστης Παρασκευή και Σάββατο - Ποιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν

Στον "φούρνο" όλη η χώρα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Έκτακτα μέτρα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οδηγίες προστασίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο καύσωνας «Κλέων» στη χώρα μας. Σύμφωνα με μετεωρολόγους, η σημερινή μέρα αναμένεται να είναι και η πιο ζέστη με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 44 βαθμούς Κελσίου σε Στερεά και Θεσσαλία.

Βίντεο με χρήσιμες συμβουλές για την οδήγηση σε συνθήκες καύσωνα

Ενημερωτικό βίντεο με χρήσιμες συμβουλές για την οδική ασφάλεια, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας οδηγών και επιβατών από τον καύσωνα «Κλέων», κοινοποίησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με το βίντεο, τις ημέρες του καύσωνα για την οδική μας ασφάλεια είναι σημαντικά τα εξής:

Κινούμαστε με μικρότερες ταχύτητες και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Επιταχύνουμε και επιβραδύνουμε ήπια.

Χρήση κλιματισμού για να αισθάνεται άνετα ο οδηγός.

Δεν οδηγούμε ποτέ χωρίς ρούχα και παπούτσια, αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα.

Αν μπει έντομο στο αυτοκίνητο, πρώτα σταματάμε με ασφάλεια και μετά το αντιμετωπίζουμε.

Φροντίζουμε για τον έλεγχο στο σύστημα φρένων, ψύξης κινητήρα και του κλιματισμού.

Ελέγχουμε τις πιέσεις των ελαστικών πριν από τη χρήση.

Η αρμόδια για τον τομέα Μεταφορών υφυπουργός Χριστίνα Αλεξοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Εν όψει των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται για κάποιες ημέρες του καλοκαιριού, όπως αυτές που φέρνει ήδη ο καύσωνας "Κλέων", προτρέπουμε τους συμπολίτες μας να ακολουθήσουν τις συμβουλές των ειδικών της οδικής ασφάλειας, τις οποίες ενσωματώσαμε στο συνοπτικό βίντεο που έχουμε δημοσιεύσει. Οι πολύ ζεστές μέρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή τόσο για τον οδηγό και τους επιβάτες όσο και για τη σωστή λειτουργία των οχημάτων. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν αυτές τις απλές και χρηστικές οδηγίες, για το καλό όλων μας».

Συστάσεις της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες για τον καύσωνα

Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω του καύσωνα με την επωνυμία «Κλέων» που επικρατεί στη χώρα. Στις περιοχές όπου προβλέπεται η επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) εφιστά την προσοχή στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:

Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά υφάσματα.

Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.

Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευματώδη.

Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr και στο ακόλουθο έγγραφο του υπουργείου Υγείας

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%9F1465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%9A%CE%9D%CE%94

Ειδικότερα θέματα που αφορούν την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων δίνονται στο ακόλουθο έγγραφο του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%9B646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A16%CE%9F

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επισημαίνεται ότι από την Κυριακή (16-07-2023) και μετά προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Η ζέστη πάντως θα διατηρηθεί μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας με τιμές στα ηπειρωτικά περί τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Η σημερινή πρόγνωση

Αίθριος και ζεστός καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα πελάγη τοπικά 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα κορυφωθούν.

Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου

β. στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 με 41, στο εσωτερικό της Στερεάς τους 41 με 43 και στο εσωτερικό της Θεσσαλίας τους 43 και πιθανόν τους 44 βαθμούς Κελσίου.

γ. στη νησιωτική χώρα τους 35 με 36 και στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στα ηπειρωτικά περί τους 28 με 30 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα περί τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Τα έκτακτα μέτρα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Ήδη από την Τετάρτη έχουν ανακοινωθεί έκτακτα μέτρα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω του καύσωνα. Στην Υπουργική Απόφαση για τον ιδιωτικό τομέα προβλέπονται:

Η υποχρεωτική παύση εργασιών σε περιοχές που ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης καθίσταται εξαιρετικά υψηλός κατά το χρονικό διάστημα 12:00 -17:00

Η παροχή εξ αποστάσεως εργασία με το σύστημα της τηλεργασίας για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου Μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης τους από την εργασία

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

Ειδικές προβλέψεις για υπαίθριες εργασίες και χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας

Τι προβλέπεται στο Δημόσιο

Η εγκύκλιος με τα μέτρα προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων και το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών μετά την ανακοίνωση της ΕΜΥ για τον καύσωνα Κλέων έως και το Σάββατο, προβλέπει τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας και ειδική άδεια.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι διαπιστωμένα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η εφαρμογή τηλεργασίας. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, απέχουν από την υπηρεσία τους με ειδική άδεια.

Για όσους δεν εμπίπτουν σε ευπαθείς ομάδες, οι Υπηρεσίες Προσωπικού μπορούν να δώσουν οδηγίες για ευέλικτο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης ή παροχή τηλεργασίας. Ειδικά οι υπάλληλοι που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, πρέπει να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας, ενώ συστήνεται η αποφυγή εργασίας τις ώρες αιχμής του καύσωνα (12.00 -17:00).

Τυχόν ραντεβού με δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί κατά τις ώρες αιχμής του καύσωνα, θα πρέπει να επαναπρογραμματιστούν με μέριμνα των υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι αυτές οι οδηγίες δεν αφορούν τους υπαλλήλους στην αντιμετώπιση των έκτακτων αυτών καιρικών συνθηκών, ενώ σε κάθε περίπτωση, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου, οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους πολίτες και να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Οδηγίες αυτοπροστασίας στους πολίτες

Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά υφάσματα.

Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.

Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευματώδη.

Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Αναβάλλονται στην Αττική οι εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης

Επίσης για σήμερα αναβάλλονται οι εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης, που είχαν προγραμματιστεί, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, λόγω του καύσωνα «Κλέων».

Ειδικότερα, η αναβολή των εξετάσεων για το δίπλωμα οδήγησης αποφασίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση την οποία υπογράφει ο Αρμόδιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Σπ. Ευσταθόπουλος, «οι υποψήφιοι, που είχαν προγραμματισθεί να εξεταστούν αύριο Παρασκευή 14 Ιουλίου, μπορούν να επαναπρογραμματίσουν την εξέταση τους τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με τις δυνατότητες των υπηρεσιών».

Αναστέλλεται η λειτουργία των υποθηκοφυλακείων

Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών (καύσωνα), αναστέλλεται σήμερα, Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2023, η λειτουργία των έμμισθων υποθηκοφυλακείων της χώρας εξαιρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ως προς τα άμισθα/μη άμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας, συνέστησε όπως οι προϊστάμενοι των εν λόγω υπηρεσιών «μεριμνήσουν για την εφαρμογή του σχετικού μέτρου ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και με ενημέρωση του κοινού προς αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών».

«Κομμένα» τα delivery από τις 12:00 μέχρι τις 17:00

Έπειτα από απόφαση του υπουργείου Εργασίας, τα delivery σταματούν όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου και όταν η τιμή του δείκτη υγρασίας διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 20%.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων, το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε επίσης, την υποχρεωτική παύση εργασιών σε περιοχές που ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης καθίσταται εξαιρετικά υψηλός κατά το χρονικό διάστημα 12:00-17:00. Αφορά εκτός από τις υπηρεσίες delivery και τις χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικό χώρο.

Αναβάλλονται τα ραντεβού του e-ΕΦΚΑ από 12:00 έως 15:00

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών και για λόγους προστασίας της υγείας τους κατά τις ημέρες που, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, προβλέπονται επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου (Πέμπτη 13 Ιουλίου και Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023), τα ραντεβού που είναι προγραμματισμένα με τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ τις συγκεκριμένες ημερομηνίες από τις 12:00 έως τις 15:00, αναβάλλονται και θα επαναπρογραμματιστούν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με προτεραιότητα στις περιπτώσεις που τίθεται θέμα προθεσμίας.