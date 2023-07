Κοινωνία

Πνιγμοί - Βόρεια Ελλάδα : Δύο νεκροί σε παραλίες μέσα σε λίγες ώρες

Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς τις αισθήσεις τους, από τη θάλασσα.

Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο ενώ κολυμπούσαν σε παραλίες της Βόρειας Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, στην παραλία της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, ανασύρθηκε νεκρός ένας 73χρονος (ημεδαπός), ο θάνατος του οποίου διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Εξάλλου, από τη θαλάσσια περιοχή της Κατερίνης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 75χρονος (αλλοδαπός). Αρχικά τού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιδιώτη κι έναν ναυαγοσώστη, αλλά οι γιατροί του νοσοκομείο Κατερίνης, όπου μεταφέρθηκε στη συνέχεια, διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ένας πνιγμός στη θάλασσα κάθε 90΄΄

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στο πλαίσιο της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας ενημερώνει τους πολίτες ως προς τους βασικούς κανόνες ασφαλείας μέσα και γύρω από το νερό τονίζοντας ότι «η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ευθύνη όλων».

Ο ΕΟΔΥ εξηγεί ότι καταγεγραμμένα, ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του από πνιγμό κάθε 90 δευτερόλεπτα στον πλανήτη. Αναφορικά με την Ελλάδα επισημαίνει ότι η χώρα μας κατέχει την 6η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών-μελών και την 39η μεταξύ 116 χωρών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2014). «Σε κάθε θανατηφόρο κρούσμα, αντιστοιχούν 4-20 μη θανατηφόροι πνιγμοί με δυσμενείς και δυνητικά μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο στην υγεία αλλά και με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στον πάσχοντα, στην οικογένειά του, στους υπεύθυνους λουτρικών εγκαταστάσεων και στους ναυαγοσώστες. Ο πνιγμός είναι η κορυφή του παγόβουνου των τραυματισμών εντός/εκτός νερού», αναφέρει επίσης.

