Παράξενα

Επιβάτης λεωφορείου συνελήφθη για άσεμνες χειρονομίες

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν ηλικιωμένο που έκανε άσεμνες χειρονομίες μέσα σε αστικό λεωφορείο.

Ηλικιωμένος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για άσεμνες χειρονομίες μέσα σε αστικό λεωφορείο. Δικυκλιστές αστυνομικοί κλήθηκαν να επιληφθούν μετά τη σχετική καταγγελία και τού πέρασαν χειροπέδες.

Πρόκειται για 69χρονο (ημεδαπό), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται με την αυτόφωρη διαδικασία στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.