Καύσωνας “Cleon” - Ακρόπολη: Αστυνομικοί πήραν με φορείο τουρίστρια που κατέρρευσε (βίντεο)

Η γυναίκα δεν άντεξε τις υψηλές θερμοκρασίες και κατέρρευση. Το βίντεο που ανήρτησε η ΕΛΑΣ.

-

Τουρίστρια δεν άντεξε τις υψηλές θερμοκρασίες που έχει φέρει ο καύσωνας "Κλέων" και κατέρρευσε στην Ακρόπολη.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν βοήθεια σε μια τουρίστρια που λόγω καύσωνα αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν στον Ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Δείτε το βίντεο:



Υπενθυμίζεται πως η Ακρόπολη θα παραμείνει κλειστή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 17:00 σήμερα λόγω καύσωνα.

Ειδικότέρα όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση:

«Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών σας ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, ο Αρχαιολογικός Χώρος της Ακροπόλεως θα αναστείλει τη λειτουργία του κατά τις μεσημβρινές ώρες με τελευταία είσοδο στις 12.00 και επανέναρξη λειτουργίας στις 17.00. Σε λειτουργία θα παραμείνουν οι χώροι της Αρχαίας Αγοράς και του Κεραμεικού, όπου υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης των εκεί Αρχαιολογικών Μουσείων.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση».