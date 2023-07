Κοινωνία

Συμμορία άλλαζε λουκ σε μετανάστες και τους έβαζε στο αεροπλάνο για Ευρώπη (εικόνες)

Απίστευτη η δράση των κυκλωμάτων, που αυτήν τη φορά πήγαν ένα βήμα παραπέρα, «μεταμορφώνοντας» τους ανθρώπους για να μπορούν να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα.

Εξαρθρώθηκε, από τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διευκόλυνση παράνομης εξόδου αλλοδαπών από τη χώρα μας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Αερολιμένα Αθηνών, αφού προηγουμένως τους προμήθευε με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα ή και γνήσια τα οποία είχαν εκδοθεί υπέρ άλλου ατόμου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν 7 αλλοδαποί- μέλη της οργάνωσης, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (12/7)και την Πέμπτη (13/7), από την παραπάνω υπηρεσία, με τη συμμετοχή αστυνομικών της ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν τρεις 39χρονοι, δύο 38χρονοι, ένας 43χρονος και ένα 20χρονος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και πλαστογραφία. Τέσσερα μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα ενώ σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσαν αποφάσεις για κλοπή, εμπρησμό και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, από τον Μάρτιο οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση με σκοπό τη δραστηριοποίησή τους στη διευκόλυνση παράνομης εξόδου αλλοδαπών από τη χώρα δια της αεροπορικής μεθόδου.

Αφού εντόπιζαν αλλοδαπούς που επιθυμούσαν να αναχωρήσουν προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αρχικά μεριμνούσαν για τν διαμονή τους σε διαμερίσματα «safe houses» και στη συνέχεια τους οδηγούσαν σε καταστήματα για την προμήθεια κατάλληλων ρούχων και κομμωτήρια προκειμένου να αποκτήσουν εμφάνιση «Ευρωπαίου επιβάτη». Ακολούθως, τους οδηγούσαν σε φωτογραφεία για τη λήψη φωτογραφιών που θα χρησιμοποιούνταν στην κατάρτιση για αυτούς πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων ή την παραποίηση γνήσιων. Με την ολοκλήρωση και παράδοση των εγγράφων, τους συνόδευαν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έως και την επιβίβασή τους σε αεροσκάφη πτήσεων προς ευρωπαϊκούς προορισμούς, καθοδηγώντας τους σε όλα τα στάδια για την αποφυγή αστυνομικού ελέγχου.

Για τη διευκόλυνση της εξόδου τους από τη χώρα μέσω του Αερολιμένα Αθηνών, το κόστος κυμαινόταν από 3.000 έως 4.000 ευρώ, ανάλογα με τον προορισμό και το έγγραφο το οποίο θα χρησιμοποιούσε ο υπό διακίνηση αλλοδαπός.

Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 16 περιπτώσεις απόπειρας εξόδου 28 διακινούμενων αλλοδαπών με την καθοδήγηση και υποστήριξη μελών του κυκλώματος.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι στην Αθήνα, αποκάλυψε πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων. Από τις συνολικές έρευνες τόσο στο εν λόγω εργαστήριο, όσο και στις οικίες των μελών κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

251 ελληνικές ταυτότητες,

29 διαβατήρια διαφόρων χωρών,

4 άδειες διαμονής διαφόρων χωρών,

10 ταυτότητες διαφόρων χωρών,

3 άδειες ικανότητας οδήγησης διαφόρων χωρών,

13 πλαστά κενά έντυπα ελληνικών δελτίων ταυτότητας,

29 πλαστά κενά έντυπα ιταλικών δελτίων ταυτότητας,

31 φωτογραφίες που απεικονίζουν διάφορα πρόσωπα,

14 φύλλα που απεικονίζουν σφραγίδες διαβατηριακού ελέγχου ξένων κρατών και άλλα στοιχεία,

12 σφραγίδες ξύλινες και μεταλλικές με ανάγλυφο εντύπωμα,

7 εντυπώματα σφραγίδων

εξοπλισμός κατάλληλος για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων ή παραποίηση γνησίων,

8.435 ευρώ, 311 δολάρια ΗΠΑ και 30.920 κορόνες Σουηδίας, και

2 επιχειρησιακά αυτοκίνητα της οργάνωσης.

Τέλος, σε έρευνα σε τρία σπίτια «safe houses» της ομάδας εντοπίστηκαν αλλοδαποί οι οποίοι στερούνταν δικαιολογητικά νόμιμης παραμονής στη χώρα και για τους οποίους κινήθηκε η διαδικασία της διοικητικής τους απέλασης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

