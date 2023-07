Πολιτισμός

Καύσωνας “Cleon” - Ακρόπολη: Κλειστή για ώρες και το Σάββατο (βίντεο)

Ποιες ώρες θα είναι κλειστή η Ακρόπολη. Δεκάδες χιλιάδες μπουκάλια νερού μοίρασε σε τουρίστες ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, ενημερώνει ότι και σήμερα, Σάββατο, ο Αρχαιολογικός Χώρος της Ακροπόλεως θα αναστείλει τη λειτουργία του κατά τις μεσημβρινές ώρες, με τελευταία είσοδο στις 11:30 και επανέναρξη λειτουργίας στις 17.30.

Σε λειτουργία θα παραμείνουν οι χώροι της Αρχαίας Αγοράς και του Κεραμεικού, όπου υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης των εκεί Αρχαιολογικών Μουσείων.

Εν τω μεταξύ, στην τριήμερη έκτακτη δράση που υλοποίησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Ακρόπολη (13-15/7), προκειμένου να ενισχύει τους χιλιάδες επισκέπτες του ιστορικού μνημείου λόγω του καύσωνα, διένειμε περισσότερα από 50.000 φιαλίδια 500ml εμφιαλωμένου δροσερού νερού, παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού. Η δωρεά των εμφιαλωμένων νερών είναι προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Παράλληλα, η Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ., στελεχωμένη από εθελοντές Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών – Διασωστών & Νεότητας, αντιμετώπισε επιτυχώς δεκάδες έκτακτα περιστατικά (μικροτραυματισμοί, εκδορές, δύσπνοιες, λιποθυμίες κ.α.) τα οποία προέκυψαν στους επισκέπτες, εκ των οποίων τα περισσότερα σχετίζονταν με τους δυνητικούς κινδύνους που απορρέουν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Σημειώνεται ότι, οι τουρίστες, αντιμετώπισαν με ιδιαίτερη θέρμη τη δράση του Ε.Ε.Σ. και ευχαρίστησαν τους εθελοντές και το προσωπικό για την ιδιαίτερα σημαντική ενίσχυση που τους παρείχαν.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, επισκέφθηκε πολλές φορές τα δύο σημεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (κεντρικά εκδοτήρια και Διονυσίου Αρεοπαγίτου) στην Ακρόπολη και ευχαρίστησε προσωπικά τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ, οι οποίοι παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες λόγω του καύσωνα συνεχίζουν απτόητοι το τεράστιο ανθρωπιστικό τους έργο.

Κλειστός και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού

Κλειστός θα παραμείνει από τις 12 -5 ο Αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού, σύμφωνα με απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και στην Κρήτη. Όπως είχε ανακοινωθεί , στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας λόγω επικράτησης θερμοκρασιών καύσωνα, η τροποποίηση του ωραρίου αφορά και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Φαιστού, της Αγίας Τριάδας, τον Αρχαιολογικό Χώρο των Ματάλων, της Γόρτυνας και των Μαλίων.

Σύμφωνα με την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Βάσω Συθιακάκη, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, το μέτρο να επεκταθεί και μετά τις πέντε το απόγευμα του Σαββάτου (15-7-2023), ενώ έχει ήδη γίνει γνωστό, ότι εφόσον κριθεί απαραίτητο από τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και μετεωρολογικές προβλέψεις το τροποποιημένο ωράριο θα ισχύσει και για την Κυριακή 16/7/2023.

