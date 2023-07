Πολιτισμός

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: “Μήδεια” του Φρανκ Κάστορφ σε παγκόσμια πρεμιέρα (εικόνες)

Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρώτη η πολυαναμενόμενη εκδοχή της θρυλικής τραγωδίας, με ξεχωριστούς Έλληνες ηθοποιούς.

Η πολυαναμενόμενη παράσταση Μήδεια του σπουδαίου Γερμανού σκηνοθέτη Φρανκ Κάστορφ θα παρουσιαστεί, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, σε παγκόσμια πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στις 21 και 22 Ιουλίου.

Ο επί σειρά ετών διευθυντής της βερολινέζικης Φολκσμπίνε (Θέατρο του Λαού) - έρχεται για πρώτη φορά στην Επίδαυρο για να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή της Μήδειας, με ένα λαμπερό καστ Ελλήνων ηθοποιών. Συγκεκριμένα στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι: Μαρία Ναυπλιώτου, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Στεφανία Γουλιώτη, Σοφία Κόκκαλη, Αγγελική Παπούλια, Νίκος Ψαρράς, Αινείας Τσαμάτης και Νικόλας Χανακούλας.

Η παράσταση με τα λόγια του Φρανκ Κάστορφ

Στις 10 Μαΐου ο Γερμανός σκηνοθέτης βρέθηκε στην Αθήνα για τις πρόβες της παράστασης και παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη Τύπου στη οποία, ανάμεσα στα άλλα, είπε «Είναι μεγάλη τιμή να παρουσιάσω μια παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους», ενώ ξεδιπλώνοντας τη σκέψη του για το έργο αναρωτήθηκε «Τι κάνεις στ’ αλήθεια αφού έχεις διαβάσει τη Μήδεια; Το έργο του Ευριπίδη είναι μνημειώδες κι έχει ταξιδέψει στο χρόνο. Είναι σαν το έδαφος που καλλιεργείται ξανά και ξανά». Και ολοκλήρωσε την αναφορά του στον αρχαίο τραγωδό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Ευριπίδης είναι τόσο σημαντικός σαν μια σφαίρα που πλέει σε μια θάλασσα από υδράργυρο. Όσο και να προσπαθείς να τη βυθίσεις, θα έρχεται πάντοτε στην επιφάνεια».

«Έφτασε η ώρα της αξιοπρέπειας για το γυναικείο φύλο. Έφτασε η ώρα της αξιοπρέπειας για το γυναικείο φύλο! Πιείτε, κάντε πολέμους, σκοτώστε τις γυναίκες σας! Σας περιφρονώ άντρες!».

Ο Φρανκ Κάστορφ θα παρουσιάσει τη δική του Μήδεια βασισμένη στο έργο του Ευριπίδη, μια τραγωδία πρωτοποριακή για την εποχή της, όπως λέει ο ίδιος: «Πριν από 2.500 χρόνια ο Ευριπίδης παρουσιάζει μπροστά σε 15.000 θεατές ένα τόσο φεμινιστικό θέμα. Είναι σπουδαίο που μας κάνει να σκεφτούμε, να στοχαστούμε τι σημαίνει γυναίκα. Μια γυναίκα μόνη και διωγμένη. Μια γυναίκα μέσα σε αυτό το αρχιτεκτονικό κατασκεύασμα τόσων χρόνων. Όταν επισκέφθηκα την Επίδαυρο, χειμώνα, χωρίς κόσμο, ένιωσα κι εγώ αυτή τη μοναξιά».

«Ο Σενέκας χαρακτήρισε τη Μήδεια θεά της εκδίκησης. Εγώ την βλέπω σαν μια γυναίκα πάνω στο άρμα του πατέρα της Ήλιου που φεύγει κι αφήνει πίσω της έναν κόσμο να φλέγεται. Στον κόσμο που χτίζει ο Ευριπίδης, η Μήδεια είναι μια γυναίκα που αν τα βάλεις μαζί της θα σε καταστρέψει. Είναι λοιπόν μια αρχή, η εικόνα μιας μητριαρχίας», τονίζει ο Κάστορφ.

«Είμαι ο άγγελος της απελπισίας. Με τα χέρια μου μοιράζω τη μέθη, την αναισθησία, τη λήθη, την ηδονή, το μαρτύριο των σωμάτων».

Λίγα λόγια για τον Κάστορφ

Είναι ένας σκηνοθέτης που δεν φοβάται να τολμήσει, ένας διανοούμενος του ευρωπαϊκού θεάτρου. Στο Φεστιβάλ τον γνωρίσαμε το 2007 με το Nord του Σελίν και επανήλθε το 2017 στην Πειραιώς 260 με τον Παίκτη, που βασίστηκε στο έργο του Ντοστογιέφσκι. Στην Επίδαυρο, ο Κάστορφ θα παρουσιάσει μια παράσταση που θα βασίζεται στην τραγωδία της Μήδειας του Ευριπίδη, σε συνδυασμό όμως με το λόγο του Γερμανού συγγραφέα Χάινερ Μύλλερ και την ποίηση του «καταραμένου» Αρθούρου Ρεμπώ. «Χρησιμοποιούμε τρία κείμενα που έχει γράψει για τη Μήδεια ο Χάινερ Μύλλερ: τη Ρημαγμένη Όχθη, που το έγραψε ως νέος, το Μήδειας Υλικό και το Τοπίο με Αργοναύτες ως ανάμνηση στην ελληνική αρχαιότητα».

Οι ηθοποιοί του Φρανκ Κάστορφ

Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου θα δούμε να ξετυλίγεται η μυθική φιγούρα της Μήδειας επί σκηνής μέσα από πέντε γυναίκες ηθοποιούς: τη Στεφανία Γουλιώτη, τη Σοφία Κόκκαλη, τη Μαρία Ναυπλιώτου, την Αγγελική Παπούλια και την Ευδοκία Ρουμελιώτη.

«Γνώρισα πέντε γυναίκες και αισθάνθηκα τη λανθάνουσα απειλή: ποια θα παίξει τη Μήδεια; Όλες θα παίξουν τη Μήδεια» εξηγεί ο Φρανκ Κάστορφ. «Σε κάθε γυναίκα υπάρχει η δυνατότητα μιας Μήδειας, γιατί κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος ερμηνεύει διαφορετικά και τελικά καταλαβαίνει αλλιώς αυτόν το ρόλο».

Οι πρωταγωνιστές της Μήδειας, περιγράφουν το θεατρικό τους ταξίδι στο σύμπαν του Γερμανού σκηνοθέτη.

Μαρία Ναυπλιώτου : «Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή στην επαγγελματική μου καριέρα. Δεν νιώθω αγωνία παρά μόνο χαρά. Είναι σαν ένα παιχνίδι».

Ευδοκία Ρουμελιώτη : «Μεγάλη ευγνωμοσύνη και τύχη που δουλεύω με τον Κάστορφ. Δίνει τεράστια ελευθερία και εμπιστοσύνη πάνω στη σκηνή».

: «Μεγάλη ευγνωμοσύνη και τύχη που δουλεύω με τον Κάστορφ. Δίνει τεράστια ελευθερία και εμπιστοσύνη πάνω στη σκηνή». Νίκος Ψαρράς: «Πολλές φορές βλέπουμε ένα μυαλό που καλπάζει. Μας σοκάρει η γνώση του Κάστορφ για το ελληνικό στοιχείο, ακόμη και για τη μουσική. Δεν το περιμένεις αυτό από ένα Γερμανό».

«Πολλές φορές βλέπουμε ένα μυαλό που καλπάζει. Μας σοκάρει η γνώση του Κάστορφ για το ελληνικό στοιχείο, ακόμη και για τη μουσική. Δεν το περιμένεις αυτό από ένα Γερμανό». Αινείας Τσαμάτης: «Είναι ένα παζλ, μια δραματουργία που αποκαλύπτεται μέρα με τη μέρα».

«Είναι ένα παζλ, μια δραματουργία που αποκαλύπτεται μέρα με τη μέρα». Αγγελική Παπούλια : «Ο Κάστορφ ξεδιπλώνει τις σκέψεις του ελεύθερες, μας κάνει συμμετέχοντες στη σύνθεση της παράστασης».

: «Ο Κάστορφ ξεδιπλώνει τις σκέψεις του ελεύθερες, μας κάνει συμμετέχοντες στη σύνθεση της παράστασης». Σοφία Κόκκαλη: «Όταν κάναμε την πρώτη συνάντηση, μιλούσε συνειρμικά και έφτιαξε έναν ολόκληρο κόσμο».

«Όταν κάναμε την πρώτη συνάντηση, μιλούσε συνειρμικά και έφτιαξε έναν ολόκληρο κόσμο». Νικόλας Χανακούλας : «Ο Φρανκ Κάστορφ θέλει να φτιάξει πραγματική ζωή επί σκηνής. Ο τρόπος του θα μας οδηγήσει σε κάτι μοναδικό».

: «Ο Φρανκ Κάστορφ θέλει να φτιάξει πραγματική ζωή επί σκηνής. Ο τρόπος του θα μας οδηγήσει σε κάτι μοναδικό». Στεφανία Γουλιώτη: «Στην παράσταση θα δούμε το σύμπαν του Φρανκ Κάστορφ. Η σκέψη του είναι σαν ένας πίνακας του Ιερώνυμου Μπος, όπου ξεπηδάνε όλα τα θεμελιώδη ζητήματα του ανθρώπου».

Ο ίδιος ο Φρανκ Κάστορφ κλείνει μέσα σε δυο φράσεις την ουσία της Μήδειας: «Ο κόσμος που ζούμε δεν είναι καλός, δεν είναι ωραίος. Γι’ αυτό το μόνο που μας μένει είναι μια λαχτάρα να είναι ωραίος. Αυτή η λαχτάρα είναι αυτό ακριβώς που ονομάζουμε επαναστατικότητα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στη Μήδεια, η οποία αντιδρά στον κόσμο που την περιτριγυρίζει. Τον καταστρέφει λοιπόν, φεύγοντας στο τέλος με το άρμα του Ήλιου στους ουρανούς».

Μήδεια του Φρανκ Κάστορφ στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στις 21 και 22 Ιουλίου

