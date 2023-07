Πολιτισμός

Ίσμα Τουλάτου: “Βαρύ” το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, για να αποχαιρετήσει τη δημοσιογράφο που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Το τελευταίο αντίο στην δημοσιογράφο Ίσμα (Ισμήνη) Τουλάτου, είπαν οι συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί της, στο χωριό Φλόκα, στην Αρχαία Ολυμπία.

Η έμπειρη συντάκτρια του πολιτιστικού ρεπορτάζ, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο του χωριού, που βρίσκεται δίπλα στο θέατρο Ολύμπια, που αποτελεί και την έδρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας.

Η συντάκτρια του πολιτιστικού ρεπορτάζ Ίσμα Τουλάτου έφυγε από τη ζωή το πρωί της περασμένης Κυριακής, ενώ διένυε τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατέρρευσε ξαφνικά τη στιγμή που βρισκόταν στο σπίτι της, μπροστά στα μάτια της ηλικιωμένης μητέρας της, λίγο πριν πάρει το μεγαλύτερο δώρο της ζωής και γίνει και η ίδια μητέρα.

Το κλίμα στο χωριό από νωρίς το Σάββατο ήταν βαρύ. Ακόμα και οι κάτοικοι που δεν την γνώριζαν καλά, αλλά την είχαν συναντήσει όταν επισκέπτονταν το χωριό, ήταν συγκλονισμένοι από τον πρόωρο θάνατο της από εγκεφαλική αιμορραγία σε ηλικία 52 ετών.

Συγκεντρώθηκαν στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους για το ύστατο χαίρε… Η εκκλησία πέρα από κόσμο γέμισε και με στεφάνια. Μεταξύ άλλων από την υπουργό Πολιτισμού Λινά Μενδώνη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Άλτερ Εγκο Μίντια και το Βήμα που εργαζόταν, τους συναδέλφους και φίλους που απέκτησε σε αυτήν τη μακρά και επιτυχημένη διαδρομή στην δημοσιογραφία.

