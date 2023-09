Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ”: ONIRAMA και Χρήστος Δάντης... μαζί!

Πότε θα γινει το Live Event του Ρυθμού 949 με το μοναδικό πάρτι! Η νέα ημερομηνία που ανακοίνωσε ο σταθμός.

Μετά την αναβολή του 3ου Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», η εκδήλωση επαναπρογραμματίστηκε για την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου.

Οι αγαπημένοι ONIRAMA με καλεσμένο τον απόλυτο Χρήστο Δάντη, παρέα με την οικοδέσποινα και ραδιοφωνική παραγωγό του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 Γιώτα Τσιμπρικίδου, θα μας υποδεχτούν με παρεΐστικη διάθεση, ανεπανάληπτες στιγμές και μοναδικά ντουέτα.

Xoρηγοί του event είναι η ΔΕΗ, η Novibet και η La Vie en Rose

Ραντεβού την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου στο Grand Beach του ξενοδοχείου Grand Resort Lagonissi.

Όσοι έχουν παραλάβει προσκλήσεις ισχύουν για τη νέα ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο: www.soundis.gr/rythmos949

