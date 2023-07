Αθλητικά

Wimbledon: η Μαρκέτα Βοντρούσοβα “βασίλισσα” με το πρώτο της Grand Slam

Νέα κυρίαρχος του τουρνουά. Οι φιναλίστ και ο μεγάλος τελικός του Wimbledon.

Η 24χρονη Μαρκέτα Βοντρούσοβα είναι η νέα «βασίλισσα» του Γουίμπλεντον.

Για πρώτη φορά στην εποχή των Οπεν και για δεύτερη στα χρονικά του τένις μία αθλήτρια unseeded (νο42 μέχρι σήμερα) στέφεται πρωταθλήτρια του All England Club (νίκησε πέντε seeded τενίστριες στην πορεία της προς το τρόπαιο), με την Τσέχα να επικρατεί 2-0 σετ (6-4, 6-4) της Ονς Ζαμπέρ.

Η Τυνήσια (νο6 στον κόσμο) στην δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της στον καταληκτικό αγώνα του λονδρέζικου Major απέτυχε να πάρει το πρώτο της Grand Slam (πέρυσι είχε ηττηθεί από την Έλενα Ριμπάκινα), κάτι που κατάφερε η Βοντρούσοβα.

Στο κεντρικό κορτ του τουρνουά οι δύο φιναλίστ συναντήθηκαν για 7η φορά στο Tour, με την Ζαμπέρ να μετρά μία νίκη σε επιφάνεια με γρασίδι. Στα μεταξύ τους επικρατούσε η απόλυτη ισορροπία (3-3), ενώ εφέτος η Βοντρούσοβα ήταν αυτή που πανηγύρισε στοι φινάλε.

Πρώτα στον 2ο γύρο του Australian Open, όταν είχε νικήσει με 6-1, 5-7, 6-1, και στη συνέχεια στο Indian Wells, επικρατώντας ξανά με 7-6(5), 6-4.

Στον 12ο τελικό της καριέρας της, η Ζαμπέρ διεκδίκησε το 5ο της τρόπαιο και πρώτο σε ένα Major. Δεν τα κατάφερε, παρότι ξεκίνησε το ματς με μπρέικ, στη συνέχεια δέχτηκε την πίεση της αντιπάλου της, η οποία «επέστρεψε» γρήγορα κι έκλεισε με δύο μπρέικ το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο οι δύο τενίστριες «βάδιζαν»... χέρι-χέρι μέχρι το 8ο game (4-4), με την Τσέχα να κάνει καθοριστικό μπρέικ (5-4) και να κλείσει τον αγώνα διατηρώντας το σερβίς της (6-4).

Για την θριαμβεύτρια του Γουίμπλεντον ήταν ο 2ος τίτλος καριέρας, αλλά ο πρώτος Grand Slam στο δεύτερο τελικό της σε τέτοιο επίπεδο, μετά το Roland Garros του 2019.

Με τη νίκη της η Βοντρούσοβα από το νο42 της WTA θα βρεθεί από την ερχόμενη Δευτέρα (17/07) στο νο10, για πρώτη φορά στην καριέρα της.

