ΗΠΑ: φονικοί πυροβολισμοί στην Τζόρτζια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί από ένοπλοι επίθεση στην Τζόρτζια. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

-

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Τζόρτζια των ΗΠΑ μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Χάμπτον της κομητείας Χένρι.

Σύμφωνα με τις Αρχές της κομητείας Χένρι οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν περίπου στις 10:45 το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Dogwood Lakes.

Επίσης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν επιβεβαιωθεί 4 νεκροί και γίνονται έρευνες για περισσότερα θύματα από τους πυροβολισμούς.

Οι Αρχές περιγράφουν τον δράστη ως έναν άνδρα ηλικίας 50-55 ετών, με ύψος περίπου 1,80μ., ο οποίος φορούσε σκούρο πουκάμισο με κόκκινες αποχρώσεις. Επίσης δώσει στη δημοσιότητα και τα στοιχεία του αυτοκινήτου που φέρεται να οδηγούσε.

DEVELOPING! Hampton, Georgia: 4 dead following active shooter situation in Henry County.



Authorities said they were looking for a shooter in the area of McDonough Street. Police described the shooter as a man in his mid 50?s who is between five feet, 10 inches, who was wearing pic.twitter.com/12yTOK6Pdi