ΗΠΑ: 6 σοροί βρέθηκαν σε φλεγόμενο σπίτι (εικόνες)

Μεταξύ άλλων, οι πυροσβέστες βρήκαν μαχαιρωμένο ένα 11χρονο κορίτσι. Αναγνωρίστηκε άλλη μια νεκρή. Πως ένας 13χρονος οδήγησε στην σύλληψη του δράστη.

Οι αρχές ανακοίνωσαν πως απήγγειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονίες και απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ύποπτο χθες Δευτέρα, μετά τον εντοπισμό την προηγουμένη έξι πτωμάτων σε σπίτι στις φλόγες στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Αφού ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά για επίθεση με μαχαίρι στην κοινότητα Γκριν Ποντ, στη Νότια Καρολίνα, η αστυνομία βρήκε όταν έφθασε επιτόπου σπίτι να έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός και, όχι μακριά, το μοναδικό πρόσωπο που επέζησε, 13 ετών.

Το παιδί, που δεν κατονομάστηκε από τις αρχές, υπέδειξε στις αρχές τον ύποπτο, προτού διακομιστεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Ο άνδρας, ο Ράιαν Μάνιγκο, 33 ετών, συνελήφθη και προφυλακίστηκε προχθές Κυριακή· του απαγγέλθηκαν χθες Δευτέρα δυο κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, που αφορούν τα δύο θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί. Το ένα ήταν η κόρη του, 11 ετών. Το άλλο η κουνιάδα του, 50 ετών.

Του απαγγέλθηκε επίσης η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας του παιδιού στην εφηβεία που επέζησε.

«Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν το κίνητρο», δήλωσε ο Γκέρι Χιλ, ο σερίφης της κομητείας Κόλετον, στην οποία υπάγεται η Γκριν Ποντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τα «φρικιαστικά γεγονότα» της Κυριακής.

Τα υπόλοιπα τέσσερα θύματα δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη, διευκρίνισε ο σερίφης Χιλ.

Οι αρχές έχουν σκοπό να απαγγείλουν κι άλλες κατηγορίες στον ύποπτο, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας, ο Ντάφι Στόουν, προσθέτοντας πως θα ζητήσει να τού επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

