EKAB: Διασώστες - μοτοσικλετιστές “πιάνουν... τιμόνι” στα νησιά

Ενίσχυση της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας για νησιώτες και τουρίστες, με τους μοτοσικλετιστές - διασώστες ταχείας απόκρισης του ΕΚΑΒ.

Με μοτοσικλέτες ταχείας απόκρισης του ΕΚΑΒ, με τις οποίες διασώστες θα μπορούν να μεταβαίνουν γρήγορα και πριν από τα ασθενοφόρα στα περιστατικά για να παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα, ενισχύεται η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα σε νησιά του Αιγαίου.

Από την προσεχή Δευτέρα, μοτοσικλέτες του ΕΚΑΒ θα καλύπτουν –επικουρικά με τα ασθενοφόρα των περιοχών– τη Σύρο, τη Νάξο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη (στο τελευταίο νησί επιχειρεί ήδη μοτοσικλέτα και διασώστης), ενώ το ίδιο θα συμβεί από τη μεθεπόμενη εβδομάδα και στην Πάρο. Μηχανές και διασώστες του ΕΚΑΒ θα μετακινηθούν από την έδρα τους στην ηπειρωτική χώρα, «ανταλλάσσοντας» την καλοκαιρινή τους άδεια με εργασία σε νησί, όπου έχει εξασφαλιστεί δωρεάν διαμονή και με αυξημένες αποδοχές.

Η μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ με τον άρτια εκπαιδευμένο διασώστη και τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορεί να φτάσει γρήγορα σε κρίσιμα συμβάντα, ώστε να παρέχει άμεσα υποστήριξη στον ασθενή, να παρέχει βοήθεια στα ασθενοφόρα, ή ακόμη και να αποσαφηνίσει φτάνοντας σε ένα συμβάν εάν τελικά χρειάζεται όντως η συμβολή ασθενοφόρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει τη βούληση της κυβέρνησης για 250 διασώστες μοτοσικλετιστές, ενώ ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε την ενεργοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας για την πρόσληψη 250 επικουρικών διασωστών στην Αθήνα, εκ των οποίων 40 θα στελεχώσουν το τμήμα των μοτοσικλετών ταχείας απόκρισης.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η εκπαίδευση και τοποθέτηση προσωπικού από τις Ενοπλες Δυνάμεις σε Κέντρα Υγείας περιοχών με σοβαρή υποστελέχωση των ασθενοφόρων. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», μέχρι αύριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκπαιδεύσεις 136 στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που στελεχώνουν 43 Κέντρα Υγείας ανά την Ελλάδα. Εως χθες είχε ολοκληρωθεί το 95% των εκπαιδεύσεων αυτού του προσωπικού, οι οποίες είναι διάρκειας 12 ωρών και αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών. Η εκπαίδευση του υπόλοιπου προσωπικού –ο σχεδιασμός είναι να τοποθετηθούν συνολικά 199 άτομα σε 61 νησιωτικές, τουριστικές και δυσπρόσιτες περιοχές– θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες.

Δεν λείπουν πάντως και οι διαμαρτυρίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής. Οι αγροτικοί γιατροί του Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου σε ανακοίνωσή τους κατήγγειλαν ότι το προσωπικό που υποδέχθηκαν δεν είχε την κατάλληλη εκπαίδευση ή τα προσόντα για την οδήγηση ασθενοφόρου. Οπως αναφέρουν σε προχθεσινή ανακοίνωσή τους, στο Κέντρο Υγείας παρουσιάστηκαν τρεις στρατιωτικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στους οποίους είχε δοθεί εντολή να εκτελέσουν χρέη οδηγού ασθενοφόρου. Οι στρατιωτικοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «δεν έχουν λάβει καμία εκπαίδευση στον χειρισμό και τη μετακίνηση ασθενών, δεν έχουν καν εκπαιδευθεί επαρκώς στην παροχή πρώτων βοηθειών, δεν έχουν απολύτως καμία παρελθοντική επαφή με ασθενοφόρα και τον εξοπλισμό τους, ενώ δύο από τους τρεις δεν έχουν καν δίπλωμα οδήγησης μεγαλύτερης κατηγορίας από Ι.Χ. και προφανώς ούτε εμπειρία οδήγησης παρόμοιου οχήματος». Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, βάσει της οποίας έχει γίνει η συγκεκριμένη παρέμβαση, το προσωπικό που θα διατεθεί στα ασθενοφόρα θα πρέπει να έχει δίπλωμα οδήγησης β΄ κατηγορίας.

