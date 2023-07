Οικονομία

Καύσωνας “Cleon”: πώς επηρέασε την Κυριακή των εκπτώσεων

Ποια ήταν η κίνηση στην αγορά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. "Κάηκε" από τον καύσωνα και η αγορά.

Υπερεπάρκεια προϊόντων, μεγάλες εκπτώσεις, πολύ καλές τιμές και έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον συνθέτουν την εικόνα της πρώτης εβδομάδας των θερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν την Δευτέρα 10 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι τα εμπορικά καταστήματα, βάσει νόμου, μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την ερχόμενη Κυριακή 16 Ιουλίου.

Ο νέος υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας βρέθηκε δίπλα σε εμπόρους και εργαζόμενους κατά την επίσημη έναρξη της περιόδου, επισκέφθηκε μικρά και μεγάλα καταστήματα της Αθήνας και διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο διασφαλίζει με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ότι θα υπάρχουν δίκαιες εκπτώσεις για τους καταναλωτές. «Θέλουμε να αποτρέψουμε φαινόμενα των παραπλανητικών εκπτώσεων και θέλω να διαβεβαιώσω τους καταναλωτές ότι ο κρατικός μηχανισμός θα κάνει ό,τι χρειάζεται για την προστασία τους από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός. «Το προηγούμενο διάστημα, με έναν νέο μηχανισμό, έχουμε συλλέξει ως υπουργείο τιμές προϊόντων από εκατοντάδες καταστήματα και αλυσίδες καταστημάτων. Αυτές οι τιμές θα συγκριθούν με τις τιμές στα καταστήματα από σήμερα και μετά και στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πλασματικές ή εικονικές εκπτώσεις, θα επιβληθούν πολύ αυστηρά πρόστιμα. Συνεπώς, οι έλεγχοι στην αγορά, πέρα από τα επιτόπια κλιμάκια των ελεγκτών, γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα κι έτσι αναπτύσσουμε ένα πλήρες σύστημα ελέγχων» υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας.

Ο καύσωνας "έκαψε" τις εκπτώσεις

Δήλωση έκανε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣΑ) Βασίλης Κορκίδης για την εμπορική κίνηση την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων:

«Ο καύσωνας των τελευταίων ημερών στην Αττική, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο οδήγησε τους καταναλωτές στις παραλίες και τα εξοχικά, αντί τα εμπορικά. Η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων “κάηκε” από τις υψηλές θερμοκρασίες, αφού μόνο οι μισές μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις άνοιξαν προαιρετικά και όπως φαίνεται χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Τα εμπορικά κέντρα, τα υπερκαταστήματα και τα πολυκαταστήματα, ήταν ίσως οι πιο κερδισμένοι της Κυριακής, λόγω των μεγάλων κλιματιζόμενων κοινόχρηστων χώρων, που φαίνεται να προσέλκυσαν όσους καταναλωτές προτίμησαν να κάνουν τις αγορές τους, αλλά γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε πως την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων αυτός που τελικά επικράτησε όλων ήταν ο καύσωνας “Κλέων”. Όμως ο εμπορικός κόσμος της Αττικής, παρά τον καύσωνα που λειτουργεί αποτρεπτικά στην επισκεψιμότητα των καταναλωτών στα καταστήματα των κεντρικών εμπορικών δρόμων, διατηρεί ακέραια την αισιοδοξία του και τις ελπίδες του για μεγαλύτερη κατανάλωση από πέρυσι στις εκπτώσεις. Η αύξηση του τζίρου το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου είναι εφικτός και στηρίζεται στις αυξημένες τουριστικές ροές, κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων, όπου και οι ξένοι επισκέπτες θα μπουν στο άθροισμα του τζίρου με την “εισαγόμενη κατανάλωση”. Αυτό εξηγεί και την συγκριτικά, με άλλες αγορές της Αττικής, την αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Το επιθυμητό είναι βεβαίως οι εγχώριοι μόνιμοι καταναλωτές να εκμεταλλευτούν τις συμφέρουσες τιμές για τις αγορές τους και οι επιχειρήσεις λιανικής να ρευστοποιήσουν το εποχικό εμπόρευμα τους. Το λιανικό εμπόριο για μια ακόμη φορά θα “βάλει πλάτη” για να ξεπεραστούν τα εμπόδια του επίμονου πληθωρισμού, αλλά και του προσωρινού καύσωνα. Οι θερινές εκπτώσεις, μετά την πρώτη εβδομάδα από την έναρξη τους, έχουν ακόμα μακρύ δρόμο, μέχρι το λιανικό εμπόριο της Αττικής να κάνει ταμείο.»

Εντείνονται οι έλεγχοι για την προστασία των καταναλωτών

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ΕΣΑ, οι εμπορικές επιχειρήσεις καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 2α άρθρου 15 ν. 4177/2013, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 5039/2023, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Επίσης, πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, καθώς οι κυρώσεις είναι βαριές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν το νόμο επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ. Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις αποδειχτεί ότι είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο των 20.000 ευρώ.

Ο κ. Σαββίδης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ παραδέχεται ότι «ο τελευταίος νόμος περί εκπτώσεων είναι πολύ αυστηρός». Ωστόσο σημειώνει ότι «από την έρευνα που έκανε ο ΕΣΑ δεν διαπιστώνονται παρατυπίες». Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηρίζει πολύ θετικό το γεγονός ότι ο καταναλωτής πλέον είναι πολύ ενημερωμένος και πριν ολοκληρώσει μία αγορά διερευνά πολύ προσεκτικά τόσο στα ηλεκτρονικά όσο και στα φυσικά καταστήματα και είναι ενήμερος για το επίπεδο των τιμών των προϊόντων που αναζητά. «Τα τελευταία χρόνια με την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν περιοριστεί, αν όχι μηδενιστεί, αυτά τα φαινόμενα, διότι υπάρχει σωστή ενημέρωση από την πλευρά των καταναλωτών» υπογραμμίζει.

Μάλιστα, ως αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) τονίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να κινείται παράλληλα με το φυσικό εμπόριο. «Το 85% των ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι προέκταση αναλογικών καταστημάτων και η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων αυτών κινούνται με ενιαία τιμή (ηλεκτρονικά και αναλογικά)» αναφέρει και συμπληρώνει: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει συνεχώς έδαφος και ενδυναμώνεται. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εισέρχονται στο κανάλι αυτό και όλο και περισσότεροι καταναλωτές εμπιστεύονται τις ηλεκτρονικές πωλήσεις».

Σε ό,τι αφορά στους καταναλωτές, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν. Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Επίσης, κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Τα καταστήματα Stock ή Outlet υποχρεούνται να αναγράφουν την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών. Εάν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου πρόστιμο.

