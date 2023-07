Κοινωνία

Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας σε παραλία δίπλα στο ΣΕΦ

Πώς εντοπίστηκε η σορός του άτυχου άνδρα σε παραλία δίπλα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από την παραλία που βρίσκεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής.

Πιο συγκεκριμένα, μεγαλη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε για την ανάσυρση της σορού, γύρω στις πέντε το απόγευμα.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι του θανάτου του άνδρα, ενώ είναι άγνωστο εάν επρόκειτο για λουόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτόπτης μάρτυρας κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία και πολύ γρήγορα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

