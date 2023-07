Κοινωνία

Τέμπη - Αποκλειστικό ΑΝΤ1: το πόρισμα των πραγματογνωμόνων των οικογενειών (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει το πόρισμα των πραγματογνωμόνων των οικογενειών των θυμάτων. Η ουσία που εντοπίστηκε και δεν δικαιολογείται η ύπαρξή της.

Της Γεωργίας Λαγού

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία τα οποια φέρνει στο φώς το πόρισμα των πραγματογνωμόνων, που διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας στα Τέμπη για λογαριασμό των οικογενειών των θυμάτων.

Ο ΑΝΤ1 έχει στα χέρια του, αποκλειστικά το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών, για τα θύματα στα Τέμπη, που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και είναι αποκαλυπτικό.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το γενικό χημείο του κράτους πήρε δείγματα μετά από ένα μήνα και όχι τις πρώτες ημέρες από τον χώρο που έγινε το ατύχημα και ανίχνευσε μεταξύ άλλων την ουσία ξυλόλιο, η οποία δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση, από τα υπάρχοντα υλικά- στοιχεία των αμαξοστοιχιών.

Πρόκειται για μια ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως διαλύτης στη χημική βιομηχανία αλλά επειδή τα χαρακτηριστικά του μοιάζουν με της βενζίνης χρησιμοποιείται ακόμα και στη νοθεία καυσίμων.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, εάν είχε εγκατασταθεί σύστημα τηλεδιοίκησης και ETCS, θα είχε αποτραπεί το ατύχημα, ενώ δεν υπήρχε πλήρης επικοινωνιακή κάλυψη της διαδρομής οποιουδήποτε συρμού.

Ακόμη, οι ειδικοί, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για εξασφάλιση επικοινωνίας στο σύνολο των διαδρομών. Επιπλέον απουσίζαν κανονισμοί πυρασφάλειας, και υπήρχαν μόνο συστάσεις για τα τρένα.

"Φως" στις συνθήκες που σημειώθηκε η τραγωδία αναμένεται να δώσουν οι μάρτυρες που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τον εφιάλτη.

Μέχρι στιγμής, έχουν κατατεθεί δύο πορίσματα των κρατικών αρχών στον εφέτη ανακριτή που ερευνά την σιδηροδρομική τραγωδία, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας.





