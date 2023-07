Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Κ23: Η Πολυνίκη Εμμανουλίδου πήρε το χάλκινο στα 200μ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπουδαία εμφάνιση της Ελληνίδας αθλήτριας στην Φινλανδία, με το φίνις της να της χαρίζει το μετάλλιο.

-

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου με ένα εξαιρετικό φίνις στα τελευταία μέτρα κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 στο Έσπο της Φινλανδίας. Η 20χρονη τερμάτισε σε 23.41 κάνοντας δυνατό φίνις στα τελευταία μέτρα.

Η αθλήτρια παρότι φάνηκε να μένει πίσω στα πρώτα 100 μ. μπήκε στην ευθεία με δυνάμεις και σταδιακά ανέβηκε κυνηγώντας ακόμη και το χρυσό μετάλλιο. Η Εμμανουηλίδου χάρισε στη χώρα μας το πρώτο της μετάλλιο στην απόσταση και το δεύτερο της στη διοργάνωση. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ντέλφι Κάνσα (Βέλγιο) με 23.31 και δεύτερη ήταν, όπως και στα 100 μ. η Τάκας (Ουγγαρία) με 23.33.

Η νεαρή ολοκλήρωσε έτσι με εξαιρετικές εμφανίσεις την πρώτη της παρουσία στη διοργάνωση, αφού ήταν πέμπτη στα 100 μ. και τρίτη στα 200 μ., κάνοντας μέσα σε τέσσερις ημέρες έξι δυνατές και απαιτητικές κούρσες. Η ανερχόμενη σπρίντερ θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στη διοργάνωση για να διεκδικήσει νέα μετάλλια, στη διοργάνωση του 2025.

Εικόνες: Facebook/ΣΕΓΑΣ

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon”: Μελτέμι και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς μέχρι Τετάρτη και 43άρια από Πέμπτη

Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας σε παραλία δίπλα στο ΣΕΦ

Αργεντινή: Η Ρίβερ Πλέιτ πρωταθλήτρια